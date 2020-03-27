ФОТО. Когда Роналдиньо и Кака были дороже Роналду с Месси

Авторитетный портал Transfermarkt вспомнил, как выглядела десятка самых дорогих игроков мира в 2008-м году.
Лидером тогда был бразильский хавбек «Барселоны» Роналдиньо, который оценивался в €80 миллионов. На втором месте расположился бразильский полузащитник «Милана» Кака — €70 миллионов. Третью строчку разделили между собой Криштиану Роналду и Лионель Месии, каждый оценивался в €60 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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