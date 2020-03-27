ФОТО. Когда Роналдиньо и Кака были дороже Роналду с Месси

Топ-10 самых дорогих футболистов мира в 2008-м году

  • 27.03.2020 14:10
  • 1152 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Когда Роналдиньо и Кака были дороже Роналду с Месси
© ФК Барселона. Роналдиньо

Авторитетный портал Transfermarkt вспомнил, как выглядела десятка самых дорогих игроков мира в 2008-м году.

Лидером тогда был бразильский хавбек «Барселоны» Роналдиньо, который оценивался в €80 миллионов. На втором месте расположился бразильский полузащитник «Милана» Кака — €70 миллионов. Третью строчку разделили между собой Криштиану Роналду и Лионель Месии, каждый оценивался в €60 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 27.03.2020 14:24
    0
    Наверное когда были самые адекватные ценники
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 27.03.2020 14:24
    0
    Наверное когда были самые адекватные ценники
    Ссылка
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