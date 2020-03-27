Матар ДИЙЕ: «Уверен, что Карпаты останутся в УПЛ»

Форвард считает, что у команды есть шанс спастись

  • 27.03.2020 13:40
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Матар ДИЙЕ: «Уверен, что Карпаты останутся в УПЛ»
© fckarpaty.com

На момент остановки чемпионата УПЛ «Карпаты» занимают последнее место и идут на вылет, однако форвард Матар Дийе уверен, что команда может сохранить место в элите.

Правда, для этого нужно, чтобы чемпионат был возобновлен.

«Kарпат» - это хороший клуб. Я знаю много молодых ребят, которые раньше играли здесь, а сейчас выступают в больших командах. Это прекрасный пример, который мотивирует молодежь становиться сильными игроками. Да, на данном этапе у нас есть определенные трудности, но мы верим друг в друга, и я уверен, что мы останемся в УПЛ».

«Мы плодотворно работаем с тренерским штабом, и я не сомневаюсь, что «Карпаты» достигнут хороших результатов. В целом, здесь комфортно, ведь клуб имеет фантастическую базу, она очень мне нравится. «Карпаты» заслуживают того, чтобы всегда быть на вершине».

«Например, в Италии немало ведущих команд не имеют такой базы, которой располагают «Карпат», - считает Дийе.

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Источник — ФК Карпаты

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