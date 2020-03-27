Матар ДИЙЕ: «Уверен, что Карпаты останутся в УПЛ»

На момент остановки чемпионата УПЛ «Карпаты» занимают последнее место и идут на вылет, однако форвард Матар Дийе уверен, что команда может сохранить место в элите.
Правда, для этого нужно, чтобы чемпионат был возобновлен.
«Kарпат» - это хороший клуб. Я знаю много молодых ребят, которые раньше играли здесь, а сейчас выступают в больших командах. Это прекрасный пример, который мотивирует молодежь становиться сильными игроками. Да, на данном этапе у нас есть определенные трудности, но мы верим друг в друга, и я уверен, что мы останемся в УПЛ».
«Мы плодотворно работаем с тренерским штабом, и я не сомневаюсь, что «Карпаты» достигнут хороших результатов. В целом, здесь комфортно, ведь клуб имеет фантастическую базу, она очень мне нравится. «Карпаты» заслуживают того, чтобы всегда быть на вершине».
«Например, в Италии немало ведущих команд не имеют такой базы, которой располагают «Карпат», - считает Дийе.
Источник — ФК Карпаты
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