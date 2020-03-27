Ретроматч. Оболонь – Динамо, сезон 2010/11

Голы Ярмоленко и Шевченко, а также невероятный ляп Дениса Бойко

  • 27.03.2020 12:20
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Ретроматч. Оболонь – Динамо, сезон 2010/11
© ФК Динамо Киев

Телеканалы «Футбол 1/2/3» предлагают вспомнить сенсационный поединок первого тура чемпионата Украины-2010/11. Убойный трезубец в атаке киевлян - Ярмоленко, Милевский, Шевченко. Голы двух Андреев и невероятный ляп в воротах Дениса Бойко. 

Начало в 20:30 по Киеву.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2010/2011

«Оболонь» – «Динамо»

«Оболонь»: Остапенко, Лозинський, Кутас, Сапай, Сибіряков (Шевчук, 89), Слюсар, Лупашко, Мазуренко (Панас, 46), Худзік, Пластун (Кучеренко, 80), Мандзюк.
«Динамо»: Бойко, Данило Сілва (Бетао, 54), Алмейда, Вукоєвич, Михалик, Гармаш (Юссуф, 84), Маграо, Єременко, Ярмоленко, Шевченко, Мілевський (Нінкович, 74).
 

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Источник — Футбол 1/2/3

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