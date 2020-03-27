Чемпион мира U20 Бескоровайный: «Был интерес Динамо, Селтика и Лацио»

Игрок мог вернуться в Украину, а также оказаться в Италии

  • 27.03.2020 12:36
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Чемпион мира U20 Бескоровайный: «Был интерес Динамо, Селтика и Лацио»
© ffu.ua

Даниил Бескоровайный был основным защитником сборной Украины U-20, которая в прошлом году выиграла чемпионат мира. Сейчас игрок выступает в Словакии за ДАК, однако мог оказаться в более известных клубах.

— Об интересе «Селтика» мне сказали, когда переход уже сорвался. До этого я не знал. Моя задача была – играть и показывать на футбольном поле свои способности, потому что мой возраст и позиция всегда конкурентоспособны, постоянно надо бороться за свое место.

— Были ли еще какие-то предложения, кроме «Селтика», когда вы действительно чувствовали интерес к себе со стороны других клубов?

— Конечно, был интерес. Вот, полгода назад был интерес «Динамо». Но именно руководство «Динамо» со мной не связывалось. Также был интерес от «Лацио» и «Болоньи» из Италии. Там всё могло очень хорошо сложиться, но у меня не европейский паспорт, а им разрешено заявлять только двух легионеров в трансферное окно, потому и не получилось. Ну и, конечно, руководство ДАКа не хотело меня отпускать, потому что когда в клуб приезжает чемпион мира, понимаешь, что с этим футболистом можно работать и в будущем на нем очень хорошо заработать.

21-летний Бескоровайный в нынешнем сезоне чемпионата Словакии провел 18 матчей.

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Источник — Sportarena

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