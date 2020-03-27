ВИДЕО. Как игроки Динамо поддерживают форму во время карантина

Канал «Динамо» в YouTube выложил видео-фрагменты ежедневных упражнений игроков команды Георгия Бущана, Иосифа Пиварича, Георгия Цитаишвили, Франа Соля и Ибрагима Каргбо во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Напомним, что карантин в Украине был продолжен до 24-го апреля.
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Источник — Sport.ua
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