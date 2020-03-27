Защитник Руха: «Ехать играть в Россию – неуважение к погибшим»

Юрий Романюк отказался выступать за клуб из Первой лиги России

  • 27.03.2020 10:55
  • 292 просмотра
  • 3 комментария
Защитник Руха: «Ехать играть в Россию – неуважение к погибшим»
© ФК Рух. Юрий Романюк

Новичок «Руха» Юрий Романюк рассказал, почему не согласился играть в российском чемпионате.

«Мне, если честно, предлагали сейчас в Первую лигу России ехать. Но я не поехал, принимая во внимание, какая сейчас ситуация на востоке Украины, сколько там людей погибает. 

Ехать играть в Россию – это проявить неуважение. Если бы поехал туда, то уже можно было бы не возвращаться назад. Я думал, после такого со мной родной отец бы не говорил», – сказал футболист.

Напомним, Романюк перешел в «Рух» из «Днепра-1» на правах свободного агента.

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Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

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Комментарии
    sidor brens
      sidor brens, 27.03.2020 11:27
    0
    Ну если брать чётко Восток, то это 3 области. И там сейчас в основном гибнут от ДТП , гриппа и сердечно-сосудистых заболеваний. Корона ещё ползёт...
    Ссылка
    Analiteg
      Analiteg, 27.03.2020 11:25
    0
    "Пукнул" никому неведомый третьесортный игрок из зазеркалья
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 27.03.2020 11:20
    0
    красава.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 27.03.2020 11:27
    0
    Ну если брать чётко Восток, то это 3 области. И там сейчас в основном гибнут от ДТП , гриппа и сердечно-сосудистых заболеваний. Корона ещё ползёт...
    Ссылка
    Analiteg
      Analiteg, 27.03.2020 11:25
    0
    "Пукнул" никому неведомый третьесортный игрок из зазеркалья
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 27.03.2020 11:20
    0
    красава.
    Ссылка
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