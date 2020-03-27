Защитник Руха: «Ехать играть в Россию – неуважение к погибшим»

Новичок «Руха» Юрий Романюк рассказал, почему не согласился играть в российском чемпионате.
«Мне, если честно, предлагали сейчас в Первую лигу России ехать. Но я не поехал, принимая во внимание, какая сейчас ситуация на востоке Украины, сколько там людей погибает.
Ехать играть в Россию – это проявить неуважение. Если бы поехал туда, то уже можно было бы не возвращаться назад. Я думал, после такого со мной родной отец бы не говорил», – сказал футболист.
Напомним, Романюк перешел в «Рух» из «Днепра-1» на правах свободного агента.
Источник — ФК Рух Львов
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