Защитник Руха: «Ехать играть в Россию – неуважение к погибшим»

Новичок «Руха» Юрий Романюк рассказал, почему не согласился играть в российском чемпионате.

«Мне, если честно, предлагали сейчас в Первую лигу России ехать. Но я не поехал, принимая во внимание, какая сейчас ситуация на востоке Украины, сколько там людей погибает.

Ехать играть в Россию – это проявить неуважение. Если бы поехал туда, то уже можно было бы не возвращаться назад. Я думал, после такого со мной родной отец бы не говорил», – сказал футболист.

Напомним, Романюк перешел в «Рух» из «Днепра-1» на правах свободного агента.