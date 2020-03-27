Иван ПЕТРЯК: «Понимаю, что моя позиция в сборной Украины занята»

Атакующий хавбек «Фехервара» Иван Петряк не ждет вызова в сборную Украины, где на его позиции есть много сильных конкурентов.

«Что касается сборной Украины - я больше реалист, у меня нет заоблачных целей. Если говорить правду, я понимаю что моя позиция в сборной занята и на ней играют сильные футболисты - Ярмоленко, Коноплянка, Цыганков и Марлос. Конечно, я не опускаю руки, работаю над собой и надеюсь, что прогрессирую».

«Но решать не мне, пока меня не вызывают в сборную и я не расстраиваюсь», - сказал Петряк.