ФОТО. Как изменялась стоимость состава Манчестер Сити за 12 лет

Английский «Манчестер Сити» является одной из самых дорогих команд в мире. Совокупная ориентировочная стоимость игроков первого состава «горожан» оценивается в €1,27 миллиарда.

Но 12 лет назад, в начале 2008-го года, «Манчестер Сити» стоил всего €132,7 миллиона — почти в 10 раз дешевле.

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко оценивается в €30 миллионов.