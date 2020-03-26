ФОТО. Как изменялась стоимость состава Манчестер Сити за 12 лет

Английский «Манчестер Сити» является одной из самых дорогих команд в мире. Совокупная ориентировочная стоимость игроков первого состава «горожан» оценивается в €1,27 миллиарда.
Но 12 лет назад, в начале 2008-го года, «Манчестер Сити» стоил всего €132,7 миллиона — почти в 10 раз дешевле.
23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко оценивается в €30 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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