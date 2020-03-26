КАРИКАТУРА ДНЯ. Какой была ваша любимая версия Бекхэма?

Известный карикатурист Омар Момани вспомнил об известном английском футболисте Дэвиде Бекхэме.
На протяжении карьеры Бекхэм играл за «Манчестер Юнайтед» и «Престон Норт Энд» (Англия), «Реал» (Испания), «Лос-Анджелес Гэлакси» (США), «Милан» (Италия) и ПСЖ (Франция).
«Какой была ваша любимая версия Бекхэма?», — спрашивает Момани у своих читателей.
Manchester United 🏴 Real Madrid 🇪🇸 La Galaxy 🇺🇸 Milan 🇮🇹 PSG 🇫🇷 England 🌍 Which was your favourite version of David Beckham? مانشستر يونايتد ريال مدريد ال اي جالاكسي ميلان باريس سان جيرمان انجلترا ما هو النسخة المفضلة لبيكام لديك؟ #beckham #victoriabeckham #mufc #ACMilan #Realmadrid #LAGalaxy #psg #omarmomani
Источник — Instagram
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