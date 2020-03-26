Александр ИЩЕНКО: «Нужно утверждать результаты УПЛ после 22 тура»

Руководитель ДЮФШ «Динамо» Киев Александр Ищенко поделился своим мнением по поводу того, какие результаты УПЛ утверждать в качестве итоговых, если сезон не будет доигран:

«Слышал мнения, что нужно все так оставить, как есть после 23-го тура. Да нет, ребята, какой 23-й тур? Это значит, что мы после одного тура подводим итоги всего чемпионата?

Мне кажется, что это даже обсуждать не стоит. Нужно утверждать результаты после первого этапа — после 22-го тура. Тут двух мнений быть не может».