Александр ИЩЕНКО: «Нужно утверждать результаты УПЛ после 22 тура»

Руководитель ДЮФШ «Динамо» Киев Александр Ищенко поделился своим мнением по поводу того, какие результаты УПЛ утверждать в качестве итоговых, если сезон не будет доигран:
«Слышал мнения, что нужно все так оставить, как есть после 23-го тура. Да нет, ребята, какой 23-й тур? Это значит, что мы после одного тура подводим итоги всего чемпионата?
Мне кажется, что это даже обсуждать не стоит. Нужно утверждать результаты после первого этапа — после 22-го тура. Тут двух мнений быть не может».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Кожен мач офіційно зіграний.
Люди приходили вболівати, ... що все дарма?
Ніяких виключень, результати тільки по поточній таблиці.
Суркісу поблажки не давати.
Кожен мач офіційно зіграний.
Люди приходили вболівати, ... що все дарма?
Ніяких виключень, результати тільки по поточній таблиці.
Суркісу поблажки не давати.
Кожен мач офіційно зіграний.
Люди приходили вболівати, ... що все дарма?
Ніяких виключень, результати тільки по поточній таблиці.
Суркісу поблажки не давати.
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