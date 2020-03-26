Александр ИЩЕНКО: «Нужно утверждать результаты УПЛ после 22 тура»

Руководитель ДЮФШ «Динамо» - о судьбе сезона в УПЛ

  • 26.03.2020 23:10
  • 513 просмотров
  • 3 комментария
Александр ИЩЕНКО: «Нужно утверждать результаты УПЛ после 22 тура»
© Динамомания. Александр Ищенко

Руководитель ДЮФШ «Динамо» Киев Александр Ищенко поделился своим мнением по поводу того, какие результаты УПЛ утверждать в качестве итоговых, если сезон не будет доигран:

«Слышал мнения, что нужно все так оставить, как есть после 23-го тура. Да нет, ребята, какой 23-й тур? Это значит, что мы после одного тура подводим итоги всего чемпионата?

Мне кажется, что это даже обсуждать не стоит. Нужно утверждать результаты после первого этапа — после 22-го тура. Тут двух мнений быть не может».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    Aleks04
    online
      Aleks04, 26.03.2020 23:45
    -1
    А что тогда с 23 туром делать??? Нет, уж. Либо доигровка чемпионата, либо подвести итоги после 23 сыгранных туров. Других вариантов я не вижу.
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    Nashwill
      Nashwill, 26.03.2020 23:44
    0
    Ukraine, 26.03.2020 23:28
    Тільки після 23
    Кожен мач офіційно зіграний.
    Люди приходили вболівати, ... що все дарма?
    Ніяких виключень, результати тільки по поточній таблиці.
    Суркісу поблажки не давати.
    тебе забули спитати.скоро ще форева підар тут насере,сранков та інші шахрайські вилупки
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 26.03.2020 23:28
    -4
    Тільки після 23
    Кожен мач офіційно зіграний.
    Люди приходили вболівати, ... що все дарма?
    Ніяких виключень, результати тільки по поточній таблиці.
    Суркісу поблажки не давати.
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 26.03.2020 23:44
    0
    Ukraine, 26.03.2020 23:28
    Тільки після 23
    Кожен мач офіційно зіграний.
    Люди приходили вболівати, ... що все дарма?
    Ніяких виключень, результати тільки по поточній таблиці.
    Суркісу поблажки не давати.
    тебе забули спитати.скоро ще форева підар тут насере,сранков та інші шахрайські вилупки
    Ссылка
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