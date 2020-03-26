Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Мне страшно смотреть на то, что происходит в мире»

Но не стоит поддаваться панике, уверен и.о. главного тренера «Олимпика»

  • 26.03.2020 21:33
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Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Мне страшно смотреть на то, что происходит в мире»
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Климовский

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика Игорь Климовский рассказал, как проводит время во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я нахожусь в Белой Церкви со своей семьей. Придерживаемся правил карантина, стараемся без надобности не выходить из дома. Хочу всем пожелать не падать духом!

Всем, кто любит спорт и не только, стоит продолжать поддерживать форму и тренироваться в домашних условиях. Сейчас в интернете можно найти комплекс упражнений для любого уровня подготовки.

Конечно, мы скучаем по футболу, но здоровье людей превыше всего. Все мы (футболисты и тренерский штаб) с понимаем и ответственностью относимся к вынужденной паузе.

Мне страшно смотреть на то, что происходит в мире. Статистика смертности от коронавируса ужасающая. При этом не стоит поддаваться панике. Самое главное сейчас поддерживать друг друга и беречь своих близких.

Карантин дает возможность заняться самообразованием, поработать над собой. О себе могу сказать, что много времени посвящаю разбору видео с наших матчей, тренировок. Просматриваю игры наших будущих соперников.

Но времени хватает и на чтение книг и просмотра фильмов «для души». «Лобановский навсегда» обязателен к просмотру каждому. Что касается книг, то сейчас я читаю «Код таланта. Гениями не рождаются. Ими становятся» Дэниела Койла», — рассказал Климовский.

Ранее карантин в Украине был продолжен до 24-го апреля.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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