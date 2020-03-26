Игрок Брайтона заразился коронавирусом

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер сообщил о том, что один из игроков клуба заразился коронавирусом. При этом имя игрока не известно:
«Мы протестировали трех игроков, и один из них дал положительный результат. Мы не тестируем их регулярно, делаем это только при появлении симптомов.
Игрок с положительным тестом, к сожалению, был обнаружен только сегодня. Он в порядке, и, очевидно, получает всю необходимую помощь, которая ему нужна».
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Источник — Sky Sports
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