Игрок Брайтона заразился коронавирусом

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер сообщил о том, что один из игроков клуба заразился коронавирусом. При этом имя игрока не известно:

«Мы протестировали трех игроков, и один из них дал положительный результат. Мы не тестируем их регулярно, делаем это только при появлении симптомов.

Игрок с положительным тестом, к сожалению, был обнаружен только сегодня. Он в порядке, и, очевидно, получает всю необходимую помощь, которая ему нужна».