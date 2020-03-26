Сергей КРИВЦОВ: «Лучше сейчас пересидеть дома, поберечься»

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал, как проводит время в период карантина.

– Конечно, тяжелая ситуация. Нет футбола, да и вообще все массовые мероприятия отменены. Но так сделано ради нашей безопасности. И это главное. Лучше сейчас пересидеть дома, поберечься. И жизнь вернется в прежнее русло.

– В данной ситуации очень важно заботиться о здоровье. Как ваша семья поддерживает иммунитет?

– Больше едим фруктов и овощей. Дети дополнительно пьют витамины.

– Чем занимаешься на карантине? Как поддерживаешь форму в домашних условиях?

– Провожу время с семьей. Помогаю детям с онлайн-уроками. А форму поддерживаю тренировками. Каждому футболисту тренеры расписали программу. Занимаемся вместе с сыном.

– Как развлекаете троих детей?

– С этим проблем нет: настольные и видеоигры, раскраски, развивающие занятия. У нас нескучно.

– Что бы хотел сказать болельщикам?

– Обязательно придерживайтесь рекомендаций врачей. По возможности оставайтесь дома. Берегите себя и близких. Желаю всем здоровья!