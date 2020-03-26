ВИДЕО. Как Кравец тренируется на свежем воздухе

Украинский форвард турецкого «Кайсериспора» продолжает поддерживать форму

  • 26.03.2020 20:49
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ВИДЕО. Как Кравец тренируется на свежем воздухе
© ФК Кайсериспор. Артем Кравец

30-летний украинский нападающий турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец не прекращает тренировки, несмотря на карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Кравец в одиночестве работает с мячом на свежем воздухе.

«Не забываем и про мяч», — прокомментировал Кравец свое занятие.

«Ё-моё, ты с каждым годом все техничнее и техничнее», — прокомментировал ролик 30-летний хавбек «Шахтера» Евгений Коноплянка.

В текущем сезоне Кравец провел за «Кайсериспор» 14 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незабываем и про мяч⚽️ #stayhome

Публикация от Artem Kravets 🇺🇦 ⚽ (@kravets89)

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Источник — Instagram

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