ВИДЕО. Как Кравец тренируется на свежем воздухе

30-летний украинский нападающий турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец не прекращает тренировки, несмотря на карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Кравец в одиночестве работает с мячом на свежем воздухе.

«Не забываем и про мяч», — прокомментировал Кравец свое занятие.

«Ё-моё, ты с каждым годом все техничнее и техничнее», — прокомментировал ролик 30-летний хавбек «Шахтера» Евгений Коноплянка.

В текущем сезоне Кравец провел за «Кайсериспор» 14 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей.