Юрий СЕМИН: «Мы должны выиграть матч против коронавируса»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о борьбе с пандемией кронавирусной инфекции COVID-19.

«Верно ли решение о переносе чемпионата Европы? Конечно. Есть люди, которые в ответе за здоровье населения. И им виднее. Мне вот запомнилась фраза Дидье Дешама: «Сейчас главный матч — против коронавируса. И мы должны его выиграть». Готов повторить эти слова. В такие моменты ощущаешь, какую роль играет большой футбол в жизни человека. Вот у нас всегда хватает пессимистов, которые постоянно ругают наш чемпионат, футболистов. А сейчас встречаю людей, и они жалуются, что смотреть нечего и жалеют о приостановке Премьер-лиги. Разговоры о футболе есть, но матчи не проводятся. И это расстраивает болельщиков», — отметил Семин.

Семин тренировал киевское «Динамо» с 2008-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы.