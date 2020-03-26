ПРОТАСОВ: «По дате и месту проведения финала Кубка Украины нет изменений»

Вице-президент УАФ – о финале Кубка Украины

  • 26.03.2020 19:48
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ПРОТАСОВ: «По дате и месту проведения финала Кубка Украины нет изменений»
© УАФ. Олег Протасов

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о том, повлиял ли карантин на планы относительно проведения финала Кубка Украины (13 мая, Тернополь):

«Все соревнования в Украине приостановлены. Ждем окончания карантина, а потом будем корректировать все наши даты и планы. Пока никаких изменений по дате и месту проведения финала нет. 

Но давайте не забывать и про полуфиналы, которые должны были состояться 15 апреля. Уже очевидно, что в этот день матчи точно не пройдут. Соответственно, нужно будет утверждать новую дату этих встреч. 

Потому ждем завершения карантина, чтобы решить этот вопрос. Тернополь остается местом проведения финала Кубка Украины, готовится к проведению матча, хотя введения карантина и внесло определенные коррективы в этот процесс».

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Источник — Трибуна

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