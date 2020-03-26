ФОТО. Лунин поздравил Овьедо с днем рождения

21-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», поздравил свой текущий клуб с днем рождения. В 2020-м году «Овьедо», ныне выступающий в Сегунде, отмечает 94-летие.

«С днем рождения, «Реал Овьедо», — написал Лунин в Instagram.

Контракт украинца с «Овьедо» рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне Лунин провел за «Овьедо» 9 матчей в Сегунде, где пропустил 10 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.