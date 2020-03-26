ФОТО. КОНОПЛЯНКА: «Боюсь представить, что может быть через пару недель»

Полузащитник «Шахтера» показал, чем занимается во время карантина

  • 26.03.2020 18:05
  • 755 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. КОНОПЛЯНКА: «Боюсь представить, что может быть через пару недель»
© Instagram. Евгений Коноплянка

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка показал, чем занимается во время карантина.

Футболист решил сделать уборку в доме и подписал фото: «Боюсь представить, что может быть через несколько недель».

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 26.03.2020 18:14
    0
    має шанс вивчити українську мову
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 26.03.2020 18:11
    -1
    Мог бы пару лямов кашлянуть на больницу, не заработал ведь
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 26.03.2020 18:14
    0
    має шанс вивчити українську мову
    Ссылка
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