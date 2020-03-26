ФОТО. КОНОПЛЯНКА: «Боюсь представить, что может быть через пару недель»

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка показал, чем занимается во время карантина.
Футболист решил сделать уборку в доме и подписал фото: «Боюсь представить, что может быть через несколько недель».
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