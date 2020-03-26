Бакайоко намерен вернуться в Милан

25-летний французский полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко хочет вернуться в итальянский «Милан».

По данным источника, технический директор «Милана» Паоло Мальдини уже контактировал с «Челси» и «Монако» по поводу трансфера, но он не состоялся.

Напомним, что этот сезон Бакайоко отыграл за «Монако» на правах аренды. Ориентировочная стоимость Бакайоко составляет 35 миллионов евро. Контракт игрока с «Челси» действителен до июня 2022-го года.

В прошлом сезоне Тьемуэ провел за «Милан» 42 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.