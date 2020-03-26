Хотели сыграть три договорняка, но не смогли. В Беларуси идет смешной суд

В суде московского района Минска продолжается допрос игроков-исполнителей по делу о договорных матчах. Дело дошло до эпизодов с участием светлогорского «Химика». Таких поединков шесть, плюс еще три сценария не удалось реализовать.
Первым к трибуне вызван посредник между белорусскими организаторами договорняков и остальными игроками «Химика» Валерий Белявский, признанный БФФ персоной нон грата. В его показаниях часто звучало: не помню, что в каком матче было, их столько было...
Иногда получалось забавно. Так, Белявский подтвердил, что «Химик» планировал сыграть еще три договорняка, однако нужного счета достичь не удалось:
– Боровицкий говорил, что мы передумали и решили играть честно матч против минского «Торпедо». Это не так. Делали. Просто не получилось.
– То есть и тот матч должен был стать договорным?
– Да.
Другой диалог:
– Почему сначала был один состав, а затем привлекли еще и Прокопенко?
– Да гол забил в предыдущем матче. Ненужный.
– Из-за этого не состоялся договорной матч?
– Да.
– Так зачем Прокопенко предложили?
– Чтоб не забивал больше.
Источник — Прессбол
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