Хотели сыграть три договорняка, но не смогли. В Беларуси идет смешной суд

В суде московского района Минска продолжается допрос игроков-исполнителей по делу о договорных матчах. Дело дошло до эпизодов с участием светлогорского «Химика». Таких поединков шесть, плюс еще три сценария не удалось реализовать.

Первым к трибуне вызван посредник между белорусскими организаторами договорняков и остальными игроками «Химика» Валерий Белявский, признанный БФФ персоной нон грата. В его показаниях часто звучало: не помню, что в каком матче было, их столько было...

Иногда получалось забавно. Так, Белявский подтвердил, что «Химик» планировал сыграть еще три договорняка, однако нужного счета достичь не удалось:

– Боровицкий говорил, что мы передумали и решили играть честно матч против минского «Торпедо». Это не так. Делали. Просто не получилось.

– То есть и тот матч должен был стать договорным?

– Да.

Другой диалог:

– Почему сначала был один состав, а затем привлекли еще и Прокопенко?

– Да гол забил в предыдущем матче. Ненужный.

– Из-за этого не состоялся договорной матч?

– Да.

– Так зачем Прокопенко предложили?

– Чтоб не забивал больше.