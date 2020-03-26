Заседание Верховной Рады хотели провести на стадионе Динамо

Внеочередное заседание Верховной Рады могло пройти на стадионе «Динамо» имени Лобановского в связи с пандемией коронавируса.



Неназванный народный депутат рассказал журналистам: «Депутаты боятся за здоровье. Поэтому было два варианта: стадион «Динамо», который рядом с Мариинским дворцом, Суркис без проблем был готов его отдавать; или же внутренний двор ВРУ. Но в конце решили, что соберемся в зале».



Стадион «Динамо», принадлежащий киевскому клубу, находится в пределах 1 км от здания Верховной Рады.