Заседание Верховной Рады хотели провести на стадионе Динамо

Игорь Суркис без проблем был готов отдать стадион для нужд парламента

  • 26.03.2020 15:59
  • 229 просмотров
  • 0 комментариев
Заседание Верховной Рады хотели провести на стадионе Динамо
© YouTube

Внеочередное заседание Верховной Рады могло пройти на стадионе «Динамо» имени Лобановского в связи с пандемией коронавируса.
 
Неназванный народный депутат рассказал журналистам: «Депутаты боятся за здоровье. Поэтому было два варианта: стадион «Динамо», который рядом с Мариинским дворцом, Суркис без проблем был готов его отдавать; или же внутренний двор ВРУ. Но в конце решили, что соберемся в зале».
 
Стадион «Динамо», принадлежащий киевскому клубу, находится в пределах 1 км от здания Верховной Рады.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская правда

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности