Ринат АХМЕТОВ: «На борьбу с коронавирусом я выделил 300 млн грн»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о своем вкладе в борьбу с коронавирусом:

«Благотворительностью я занимаюсь не первый год и даже не первое десятилетие. У меня очень сильная команда – и мы точно знаем, что нужно делать. Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование – о чем проинформируем через мой благотворительный фонд.

Мы с огромным уважением относимся к тому, что сейчас делает президент, что делают губернаторы и мэры – это огромная работа ради общей цели. А наша задача им помочь: не подменить, а помочь государству, помочь региональным и местным властям. Что мы и делаем. Моя команда, мой фонд, представители бизнесов интегрированы в работу антикризисных штабов в регионах и городах.

Я всегда стараюсь видеть хорошее – даже в самых сложных ситуациях. Сейчас меня поражает героизм всех, кто на местах: все объединились ради одной цели. Круглосуточная работа местных властей, работа всех служб заслуживают огромного уважения. И, конечно же, поражает героизм врачей. Они рискуют своими жизнями, чтобы спасать людей.

На прошлой неделе на борьбу с коронавирусом я выделил 300 миллионов гривен. Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства. Все, что нужно бизнесу – равные правила игры и честная конкуренция. Наша цель – сильная успешная Украина и счастливые украинцы. Благотворительностью я занимался всегда и никогда взамен ничего не просил.

Все, чего я хочу – чтобы люди выздоравливали и люди не болели. А если вдруг «заболеют» – то только за команду «Шахтер», когда восстановятся чемпионат Украины и европейские кубки».