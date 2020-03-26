Ринат АХМЕТОВ: «На борьбу с коронавирусом я выделил 300 млн грн»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о своем вкладе в борьбу с коронавирусом:
«Благотворительностью я занимаюсь не первый год и даже не первое десятилетие. У меня очень сильная команда – и мы точно знаем, что нужно делать. Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование – о чем проинформируем через мой благотворительный фонд.
Мы с огромным уважением относимся к тому, что сейчас делает президент, что делают губернаторы и мэры – это огромная работа ради общей цели. А наша задача им помочь: не подменить, а помочь государству, помочь региональным и местным властям. Что мы и делаем. Моя команда, мой фонд, представители бизнесов интегрированы в работу антикризисных штабов в регионах и городах.
Я всегда стараюсь видеть хорошее – даже в самых сложных ситуациях. Сейчас меня поражает героизм всех, кто на местах: все объединились ради одной цели. Круглосуточная работа местных властей, работа всех служб заслуживают огромного уважения. И, конечно же, поражает героизм врачей. Они рискуют своими жизнями, чтобы спасать людей.
На прошлой неделе на борьбу с коронавирусом я выделил 300 миллионов гривен. Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства. Все, что нужно бизнесу – равные правила игры и честная конкуренция. Наша цель – сильная успешная Украина и счастливые украинцы. Благотворительностью я занимался всегда и никогда взамен ничего не просил.
Все, чего я хочу – чтобы люди выздоравливали и люди не болели. А если вдруг «заболеют» – то только за команду «Шахтер», когда восстановятся чемпионат Украины и европейские кубки».
Источник — Украинская правда
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Вот и все
Гуманитарка, .народ Донецка .
Ты типичный лохторат, тебе что телик говорит , в то ты и веришь
Не поднимай вопросы , сложнее обсуждения чужих гениталий .
Ты не можешь поддерживать такой разговор
Загугли « Динамо , помощь больнице»
Ты на самом деле такой тупой ?
Ты понимаешь что если бы Ринат хотел , то никакую гуманитарен никому бы возить и не пришлось ?
Тебе бы кто такие подачки давал
Трусь с одного аккаунта имея четкую позицию и принципы .
А не как ты и твои загаражные « коллеги»
Сколько там у тебя ников ?
Путин подумал пару секунд и сказал "Зализали!"
Навеяли комментарии на тему "Благодетель ты наш!"
Ринат во время войны помагал гуманитаркой пенсионерам, инвалидам и беременным.
Ты Юрко, что хорошего в своей жизни сделал??. Не удивлюсь, если 3,14здил ногами пробегающих беременных кошек и давал подзатыльники детям в песочнице, когда родители отвлекались
Ты на самом деле такой тупой ?
Ты понимаешь что если бы Ринат хотел , то никакую гуманитарен никому бы возить и не пришлось ?
————————————
За это респект конечно.Но не удивлюсь если в мае от Киевэнерго придёт более высокий тариф
Ринат во время войны помагал гуманитаркой пенсионерам, инвалидам и беременным.
Ты Юрко, что хорошего в своей жизни сделал??. Не удивлюсь, если 3,14здил ногами пробегающих беременных кошек и давал подзатыльники детям в песочнице, когда родители отвлекались
Ринат во время войны помагал гуманитаркой пенсионерам, инвалидам и беременным.
Ты Юрко, что хорошего в своей жизни сделал??. Не удивлюсь, если 3,14здил ногами пробегающих беременных кошек и давал подзатыльники детям в песочнице, когда родители отвлекались
Ринат во время войны помагал гуманитаркой пенсионерам, инвалидам и беременным.
Ты Юрко, что хорошего в своей жизни сделал??. Не удивлюсь, если 3,14здил ногами пробегающих беременных кошек и давал подзатыльники детям в песочнице, когда родители отвлекались
Ринат во время войны помагал гуманитаркой пенсионерам, инвалидам и беременным.
Ты Юрко, что хорошего в своей жизни сделал??. Не удивлюсь, если 3,14здил ногами пробегающих беременных кошек и давал подзатыльники детям в песочнице, когда родители отвлекались
Ты на самом деле такой тупой ?
Ты понимаешь что если бы Ринат хотел , то никакую гуманитарен никому бы возить и не пришлось ?
————————————
За это респект конечно.Но не удивлюсь если в мае от Киевэнерго придёт более высокий тариф
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