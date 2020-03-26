Ринат АХМЕТОВ: «На борьбу с коронавирусом я выделил 300 млн грн»

Президент донецкого «Шахтера» рассказал о своем вкладе в борьбу с пандемией

  • 26.03.2020 15:21
  • 1856 просмотров
  • 46 комментариев
Ринат АХМЕТОВ: «На борьбу с коронавирусом я выделил 300 млн грн»
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о своем вкладе в борьбу с коронавирусом:

«Благотворительностью я занимаюсь не первый год и даже не первое десятилетие. У меня очень сильная команда – и мы точно знаем, что нужно делать. Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование – о чем проинформируем через мой благотворительный фонд.

Мы с огромным уважением относимся к тому, что сейчас делает президент, что делают губернаторы и мэры – это огромная работа ради общей цели. А наша задача им помочь: не подменить, а помочь государству, помочь региональным и местным властям. Что мы и делаем. Моя команда, мой фонд, представители бизнесов интегрированы в работу антикризисных штабов в регионах и городах.

Я всегда стараюсь видеть хорошее – даже в самых сложных ситуациях. Сейчас меня поражает героизм всех, кто на местах: все объединились ради одной цели. Круглосуточная работа местных властей, работа всех служб заслуживают огромного уважения. И, конечно же, поражает героизм врачей. Они рискуют своими жизнями, чтобы спасать людей.

На прошлой неделе на борьбу с коронавирусом я выделил 300 миллионов гривен. Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства. Все, что нужно бизнесу – равные правила игры и честная конкуренция. Наша цель – сильная успешная Украина и счастливые украинцы. Благотворительностью я занимался всегда и никогда взамен ничего не просил.

Все, чего я хочу – чтобы люди выздоравливали и люди не болели. А если вдруг «заболеют» – то только за команду «Шахтер», когда восстановятся чемпионат Украины и европейские кубки».

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Источник — Украинская правда

(6 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 26.03.2020 16:56
    -2
    © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:50
    Поживём - увидим. Сейчас давайте обсуждать то что мы видим на данный момент
    Народ Киевский злой. И злость пытаются выплеснуть на бывшего жителя с Донецка. Пусть даже и алигарха. Но свои то, не лучше. Хотя правильно говорят: "своё гавно - не пахнет"
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:50
    -3
    SandroKing, 26.03.2020 16:48
    Этот в минусе никогда не будет .Такая сущность. За все что он "пожертвовал" заплатят другие в двойном размере, если не в тройном.
    Поживём - увидим. Сейчас давайте обсуждать то что мы видим на данный момент
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 26.03.2020 16:48
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:46
    Сейчас совершенно не важно, каким он хочет показаться, когда в Украине и в мире происходят страшные вещи. Какой бы он ни был, но его поступок вызывает уважение.
    Этот в минусе никогда не будет .Такая сущность. За все что он "пожертвовал" заплатят другие в двойном размере, если не в тройном.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.03.2020 16:47
    0
    Недавно получили 3 миллиарда баксов от рашки, но с таким презом радуемся как манне небесной 300-там миллионам гривен от олигарха. И куча идиотов продолжает жопы рвать свои за это недоразумение. Иногда стыдно быть украинцем.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:47
    -1
    Forever_young_13, 26.03.2020 16:44
    Обсуждать что-то с сифилитичкой с болезнью Дауна не считаю приемлемым
    Ну потому что ты приписток одноклеточный
    Вот и все
    Гуманитарка, .народ Донецка .
    Ты типичный лохторат, тебе что телик говорит , в то ты и веришь
    Не поднимай вопросы , сложнее обсуждения чужих гениталий .
    Ты не можешь поддерживать такой разговор
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:46
    -3
    frifrikhk, 26.03.2020 16:24
    Такі як ренат довели країну до зубожіння і смішно дивитися як вони стараються типу хороші вчинки робити. Ясен хер допомагає, бо раб сила може помирати, хтож на нього потім батрачити буде.
    Сейчас совершенно не важно, каким он хочет показаться, когда в Украине и в мире происходят страшные вещи. Какой бы он ни был, но его поступок вызывает уважение.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:45
    -1
    Al Zolo, 26.03.2020 16:40
    ты за 50 рублей служишь Сурку..... что он лично сделал для больных?
    Вас фанов шахтёра в гугле забанили ?
    Загугли « Динамо , помощь больнице»
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 26.03.2020 16:44
    -1
    jekаfunny, 26.03.2020 16:41
    Теперь абсолютно серьёзный вопрос
    Ты на самом деле такой тупой ?
    Ты понимаешь что если бы Ринат хотел , то никакую гуманитарен никому бы возить и не пришлось ?
    Обсуждать что-то с сифилитичкой с болезнью Дауна не считаю приемлемым
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:43
    +1
    Forever_young_13, 26.03.2020 16:41
    Ты бы пососуля меньше тявкала-бы: сама трёшься тут на сайте не один год и явно не за бесплатно. Видимо за эту подачку и существуешь
    Я в неделю зарабатываю как ты за пару месяцев .
    Тебе бы кто такие подачки давал
    Трусь с одного аккаунта имея четкую позицию и принципы .
    А не как ты и твои загаражные « коллеги»
    Сколько там у тебя ников ?
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 26.03.2020 16:43
    +1
    Путин не может две недели сходить в туалет по большому. Приходит к врачу. Тот его осматривает и говорит, Владимир Владимирович у вас в ж*пе дырки нет!
    Путин подумал пару секунд и сказал "Зализали!"
    Навеяли комментарии на тему "Благодетель ты наш!"
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 26.03.2020 16:42
    +3
    Al Zolo, 26.03.2020 16:40
    ты за 50 рублей служишь Сурку..... что он лично сделал для больных?
    Купил новейшее оборудование в киевскую 9-больницу. А где деньги, которые Ахмет украл, а потом пожертвовал? Где они? Ответь!!!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 26.03.2020 16:41
    -5
    jekаfunny, 26.03.2020 16:37
    Смешной 100 рублевый холоп , называет кого то рабами, ахахаха просто .
    Ты бы пососуля меньше тявкала-бы: сама трёшься тут на сайте не один год и явно не за бесплатно. Видимо за эту подачку и существуешь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:41
    +5
    © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:27
    Если это правда, огромный респект и уважуха Ахметову. Я изменил своё мнение к нему!
    Даже если эти 300 Лямов взяты с Роттердам +?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:41
    +5
    Forever_young_13, 26.03.2020 15:59
    Ринат построил в Донецке красавиц стадион для людей -болельщиков.
    Ринат во время войны помагал гуманитаркой пенсионерам, инвалидам и беременным.
    Ты Юрко, что хорошего в своей жизни сделал??. Не удивлюсь, если 3,14здил ногами пробегающих беременных кошек и давал подзатыльники детям в песочнице, когда родители отвлекались
    Теперь абсолютно серьёзный вопрос
    Ты на самом деле такой тупой ?
    Ты понимаешь что если бы Ринат хотел , то никакую гуманитарен никому бы возить и не пришлось ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 26.03.2020 16:40
    +3
    © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:27
    Если это правда, огромный респект и уважуха Ахметову. Я изменил своё мнение к нему!
    К тебе тоже меняется отношение. Меняй логин на фэфэу - сила
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 26.03.2020 16:40
    -5
    jekаfunny, 26.03.2020 16:37
    Смешной 100 рублевый холоп , называет кого то рабами, ахахаха просто .
    ты за 50 рублей служишь Сурку..... что он лично сделал для больных?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:39
    +4
    Минулого тижня на боротьбу з коронавірусом я виділив 300 мільйонів гривень.
    ————————————
    За это респект конечно.Но не удивлюсь если в мае от Киевэнерго придёт более высокий тариф
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:37
    +3
    Forever_young_13, 26.03.2020 16:34
    Ну во -первых для меня Бог- это Всевышний. Во вторых почему не уважать Рината как минимум за БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ для обездоленных?? Потому что я нормальный человек. А что касается Сурков, то здесь ты лицемеришь по отношению к нему. Вы только в интернете храбрые - в реале вы ВСЕ будете прогибаться и целовать зад мразям по фамилии Суркисы. И всё потому, что вы жалкие холопы и зомбо-рабы ворюг в законе
    Смешной 100 рублевый холоп , называет кого то рабами, ахахаха просто .
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 26.03.2020 16:36
    -5
    Юрий Иванов, 26.03.2020 16:08
    Певица Рианна пожертвовала 5 млн дол США на борьбу с Короновирусом. А этот ворюга, убийца пиарится на 10 млн, обворовывая сограждан на миллиарды... Позорище! Тьфу...
    что сделали Порошенко и Зеленский лично для больных? Татарин оказался честнее евреев
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 26.03.2020 16:34
    -4
    frifrikhk, 26.03.2020 16:24
    Такі як ренат довели країну до зубожіння і смішно дивитися як вони стараються типу хороші вчинки робити. Ясен хер допомагає, бо раб сила може помирати, хтож на нього потім батрачити буде.
    то есть только Ахмет довел а миллиардер Порошенко что сделал для больных?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 26.03.2020 16:01
    +13
    Позже подымит цену на электричество и за пару дней отобьет эти 300 млн)))
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 26.03.2020 16:05
    +12
    Forever_young_13, 26.03.2020 15:59
    Ринат построил в Донецке красавиц стадион для людей -болельщиков.
    Ринат во время войны помагал гуманитаркой пенсионерам, инвалидам и беременным.
    Ты Юрко, что хорошего в своей жизни сделал??. Не удивлюсь, если 3,14здил ногами пробегающих беременных кошек и давал подзатыльники детям в песочнице, когда родители отвлекались
    Твой ринатик просрал Донбасс ! Когда по всей Украине были сходки и решалось идти под рашку или оставаться Украиной, 90% решило остаться Украиной, потому что побоялись за свой бизнес, что если вдруг придут русские то все у них заберут. А ринатик захотел усидеть на двух стульях. Я уверен на 100% что ринат мог за пол дня решить все вопросы в Донецке и не допустить всю эту мразь туда !
    Ссылка
    Игорь Иванив
    online
      Игорь Иванив, 26.03.2020 16:01
    +11
    Ахметка явно лукавит. Эти 300 миллионов гр. он внес явно не из своего кармана. Эти деньги народа, которого Ахметка обдирает по разным схемам. Ротордам + тоже в этом списке обворовывания людей.
    Ссылка
    Игорь Иванив
    online
      Игорь Иванив, 26.03.2020 16:09
    +10
    Forever_young_13, 26.03.2020 15:59
    Ринат построил в Донецке красавиц стадион для людей -болельщиков.
    Ринат во время войны помагал гуманитаркой пенсионерам, инвалидам и беременным.
    Ты Юрко, что хорошего в своей жизни сделал??. Не удивлюсь, если 3,14здил ногами пробегающих беременных кошек и давал подзатыльники детям в песочнице, когда родители отвлекались
    Построить то Ахметка построил, раздавал бабуся гумпомощь раздавал , Весь вопрос - за чей счет? За твой , мой и многих таких людей как мы с тобой. Так что зря ты его хвалишь, или он тебе что-то отстегивает? Одна схема Ротердам+, придуманная им с согласия Параши, чего стоит.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 26.03.2020 15:57
    +9
    А наворовал у людей сколько миллионов на платёжках?
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 26.03.2020 16:00
    +8
    10 млрд долларов украл, мелочь из карманов пожертвовал.
    Ссылка
    frifrikhk
      frifrikhk, 26.03.2020 16:24
    +7
    Такі як ренат довели країну до зубожіння і смішно дивитися як вони стараються типу хороші вчинки робити. Ясен хер допомагає, бо раб сила може помирати, хтож на нього потім батрачити буде.
    Ссылка
    Юрий Иванов
    online
      Юрий Иванов, 26.03.2020 16:08
    +7
    Певица Рианна пожертвовала 5 млн дол США на борьбу с Короновирусом. А этот ворюга, убийца пиарится на 10 млн, обворовывая сограждан на миллиарды... Позорище! Тьфу...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 26.03.2020 16:06
    +6
    Forever_young_13, 26.03.2020 15:59
    Ринат построил в Донецке красавиц стадион для людей -болельщиков.
    Ринат во время войны помагал гуманитаркой пенсионерам, инвалидам и беременным.
    Ты Юрко, что хорошего в своей жизни сделал??. Не удивлюсь, если 3,14здил ногами пробегающих беременных кошек и давал подзатыльники детям в песочнице, когда родители отвлекались
    Ох ты и гнешься под этим человеком. Чувствуется, что ты в Макеевке гниёшь. Что этот персонаж сделал для Макеевки?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:41
    +5
    © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:27
    Если это правда, огромный респект и уважуха Ахметову. Я изменил своё мнение к нему!
    Даже если эти 300 Лямов взяты с Роттердам +?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:41
    +5
    Forever_young_13, 26.03.2020 15:59
    Ринат построил в Донецке красавиц стадион для людей -болельщиков.
    Ринат во время войны помагал гуманитаркой пенсионерам, инвалидам и беременным.
    Ты Юрко, что хорошего в своей жизни сделал??. Не удивлюсь, если 3,14здил ногами пробегающих беременных кошек и давал подзатыльники детям в песочнице, когда родители отвлекались
    Теперь абсолютно серьёзный вопрос
    Ты на самом деле такой тупой ?
    Ты понимаешь что если бы Ринат хотел , то никакую гуманитарен никому бы возить и не пришлось ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 26.03.2020 16:21
    +5
    Forever_young_13, 26.03.2020 16:08
    А что конкретно братья Суркисы сделали для Киева??
    Ничего. Суркисы такие же ворбги как и твой бог ахмет. Но разница в том, что болельщики Динамо постоянно критикуют суркисов, даже ненавидят, а продонецкие боготворят своего хана . А он их обворовывает каждый день.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:39
    +4
    Минулого тижня на боротьбу з коронавірусом я виділив 300 мільйонів гривень.
    ————————————
    За это респект конечно.Но не удивлюсь если в мае от Киевэнерго придёт более высокий тариф
    Ссылка
    Oleg.
      Oleg., 26.03.2020 16:24
    +4
    Це він Україну коронавірусом називає.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 26.03.2020 16:42
    +3
    Al Zolo, 26.03.2020 16:40
    ты за 50 рублей служишь Сурку..... что он лично сделал для больных?
    Купил новейшее оборудование в киевскую 9-больницу. А где деньги, которые Ахмет украл, а потом пожертвовал? Где они? Ответь!!!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 26.03.2020 16:40
    +3
    © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:27
    Если это правда, огромный респект и уважуха Ахметову. Я изменил своё мнение к нему!
    К тебе тоже меняется отношение. Меняй логин на фэфэу - сила
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.03.2020 16:37
    +3
    Forever_young_13, 26.03.2020 16:34
    Ну во -первых для меня Бог- это Всевышний. Во вторых почему не уважать Рината как минимум за БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ для обездоленных?? Потому что я нормальный человек. А что касается Сурков, то здесь ты лицемеришь по отношению к нему. Вы только в интернете храбрые - в реале вы ВСЕ будете прогибаться и целовать зад мразям по фамилии Суркисы. И всё потому, что вы жалкие холопы и зомбо-рабы ворюг в законе
    Смешной 100 рублевый холоп , называет кого то рабами, ахахаха просто .
    Ссылка
    Юрко Юрченко
      Юрко Юрченко, 26.03.2020 15:47
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Укртелекоми енерго и еще херова туча ахметова ВОР ПОДЕЛЬНИК ЯНУКОВИЧА
    Ссылка
    Юрко Юрченко
      Юрко Юрченко, 26.03.2020 15:44
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    А перепиисал при януковиче 300 млрд баксов вор и щас в днр бабло зарабативает
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 26.03.2020 16:48
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:46
    Сейчас совершенно не важно, каким он хочет показаться, когда в Украине и в мире происходят страшные вещи. Какой бы он ни был, но его поступок вызывает уважение.
    Этот в минусе никогда не будет .Такая сущность. За все что он "пожертвовал" заплатят другие в двойном размере, если не в тройном.
    Ссылка
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