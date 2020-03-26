FavBet оценил шансы Шевченко остаться в сборной

Наставник поедет на Евро-2021

  • 26.03.2020 14:47
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FavBet оценил шансы Шевченко остаться в сборной

После того как из-за коронавируса Евро-2020 был перенесен на год, у болельщиков сборной Украины возник вопрос: «Останется ли у руля команды Андрей Шевченко?». Беспокойство фанатов вполне обосновано, ведь нашего тренера уже давно сватают в «Милан». Поговаривали, что Шевченко должен был возглавить россонери сразу после чемпионата Европы.

Впрочем, COVID-19 повлиял не только на сроки Евро, но и остановил матчи Серии А. На данный момент не ясно, будет ли доигран текущий чемпионат и когда будет стартовать следующий. По некоторым данным карантин в Италии может быть продлен до 31 июля.

FavBet верит в то, что Андрей Шевченко продлит контракт с УАФ и останется главным тренером сборной Украины как минимум до чемпионата Европы. Коэффициент на это 1.20 против 3.90, что Шевченко все же распрощается с национальной командой.

Также FavBet предлагает сделать ставку на то, что какая-то из сборных может отказаться от участия в перенесенном Евро. Кэф на такой исход приличный – 6.0, но мало кто верил, что коронавирус вообще приведет к таким серьезным последствиям.

Что же касается ставок на FavBet Лигу, то тут болельщики могут сделать свой прогноз на то, будет ли досрочно завершен чемпионат, а «Динамо» и «Заря» разыграют между собой пропуск в Лигу чемпионов. Коэффициент на это не такой уже нереальный - 2.50.

 

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Источник — Sport.ua

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