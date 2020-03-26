Стадион Динамо могут переоборудовать на больницу для больных коронавирусом

Заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания, они поступят через месяц

  • 26.03.2020 14:59
  • 894 просмотра
  • 3 комментария
Стадион Динамо могут переоборудовать на больницу для больных коронавирусом
© ФК Динамо Киев

Киевский стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского могут переоборудовать на центр спасения пострадавших от пандемии коронавируса.

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас рассказал в Твиттере:

«Стадион Динамо им. Лобановского по инициативе президента клуба [Игоря Суркиса] могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койкомест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Поступят они за месяц. Очень длинная очередь на изготовление дефицитных трубок».

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.03.2020 15:34
    0
    А как фактически помогает стадион в этом?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 26.03.2020 15:16
    -1
    Раскрылся секрет Суркиса... Интересно - он место просто предоставит, или все остальное для полевого госпиталя - настилы, спецпалатки, кровати, матрацы, простыни, операционные, туалеты и душевые, расходные материалы, пищеблоки и т.д. ( более 3-х тысяч наименований по описи полевого госпиталя). Если так - то МОЛОДЕЦ, Украина этого никогда не забудет....
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    axylinam
    online
      axylinam, 26.03.2020 15:15
    +1
    Правильное решение,в Бразилии уже так делают
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.03.2020 15:15
    +1
    Правильное решение,в Бразилии уже так делают
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.03.2020 15:34
    0
    А как фактически помогает стадион в этом?
    Ссылка
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