Торпедо-БелАЗ – Белшина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Главный, на данный момент, европейский футбольный чемпионат набирает ход

  • 26.03.2020 15:17
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Торпедо-БелАЗ – Белшина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© ФК Торпедо-БелАЗ

Когда весь футбол, да и спорт в целом, остановился. Внимание приковано к единственному островку свободы - чемпионату Беларуси. В пятницу, 27 марта состоится второй тур национального первенства. «Торпедо-БелАЗ» на своем поле будет принимать дебютанта Высшей лиги - «Белшину». 

Новый сезон команды начали по разному. «Торпедо-БелАЗ» в первом туре обыграло известную украинскому болельщику команду - солигорский «Шахтер» (1:0), который тренирует Юрий Вернидуб. Отметим, что это был уже третий матч «Торпедо» в этом сезоне против «Шахтера». Несколькими неделями ранее «автозаводовцы» уступили клубу из Солигорска в Кубке Беларуси. А «Белшина» в стартовом матче на своем поле уступила «Минску» (1:3).

В прошлом сезоне «Торпедо-БелАЗ» было одним из крепких середняков. Команда не опускалась определенной планки, пребывая в верхней части турнирной таблицы. Но всерьез претендовать на выход в еврокубки также не удавалось. В «Торпедо» играет украинский вратарь Родион Сямук, но он является лишь дублером основного голкипера Владимира Бушмы.

«Белшина» - новичок Высшей лиги чемпионата Беларуси: в прошлом сезоне команда Эдуарда Градобоева выиграла Первую лигу и заработала повышение в классе. Отметим, что клуб играл в элите беларусского футбола четыре года назад. В 1997 и 1999 годах «Белшина» выигрывала Кубок Беларуси, а в 2001 году сделала золотой дубль – чемпионат плюс кубок.

Известен украинским любителям футбола и капитан команды – 37-летний голкипер Сергей Веремко. В 2003-2005 годах он выступал в Украине за харьковские «Арсенал», «Гелиос» и ФК «Харьков», а в 2011 году защищал цвета «Севастополя».

Фаворитом этого матча являются хозяева. И по статусу и по составу «Торпедо-БелАЗ» сильнее своего соперника. Увезти очки из Жодины новичку чемпионата будет сложно.

 

27 марта, пятница

«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»
Жодина. Стадион «Торпедо». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник — Sport.ua

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