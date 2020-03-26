Денис ПОПОВ: «Уехал в село к родителям, помогаю по хозяйству»

Защитник «Динамо» решил уехать из города

  • 26.03.2020 13:35
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Денис ПОПОВ: «Уехал в село к родителям, помогаю по хозяйству»
© ФК Динамо. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов проводит карантин, связанный с пандемией COVID-19, с родителями в Николаевской области.

- Все в порядке, первую неделю карантина был в Киеве, в основном, отдыхал, играл в ФИФА на Play Station. А после того, как его продлили еще на неделю, уехал в село к родителям, они живут в частном доме. Помогаю по хозяйству, стараюсь по максимуму принести пользу, но при этом обязательно соблюдаю правила карантина. Также в обязательном порядке тренируюсь, выполняю упражнения из индивидуальной программы, которую нам дали, хотя здесь и нет особых условий для этого. Оставаться в столице не было смысла, поскольку все равно нельзя никуда выходить, а здесь, в селе, наоборот – свежий воздух, и с другими людьми можно не пересекаться. Да и родителям спокойнее, когда я рядом.

У них есть немного живности, но в это время помощь, в основном, нужна на огороде, поскольку начинается период посадки. Вечером можем посмотреть фильм.

- Какая ситуация с коронавирусом в Николаевской области?
- Лучше, чем в Киеве. Внимательно следим за новостями, смотрим их каждый вечер и читаем в интернете. Хотя в других областях, особенно, в Киевской и Черновецкой, есть зараженные люди, в Николаевской пока, к счастью, ни одного – все спокойно.

- Свою собаку также взяли с собой в село?
- Да, у меня чихуа-хуа, зовут Дио, я завел его полтора года назад. Здесь, на природе, он тоже чувствует себя отлично, гуляем с ним часто, ему очень нравится бегать на раздолье, по траве – больше, чем находиться в квартире. С животными, которые есть у родителей, быстро нашел общий язык, так что все отлично. Специально его не дрессировал, но в целом он послушный.

Напомним, что в Украине из-за коронавируса карантин продлили до 24 апреля.

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Источник — ФК Динамо Киев

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