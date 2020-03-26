ТЫМЧИК: «Лучше меньше времени проводить с семьей, чем переживать это»

Правый защитник «Зари» рассказывает, как живет и работает во время вынужденной паузы в сезоне

- Александр, в Украине уже вторую неделю продолжается карантин. Как адаптировались к непривычным условиям?

- Сложно все, очень сложно - как морально, так и физически - привыкнуть к такому режиму дня. Однако, думаю, все понимают, что это сделано для нашего блага нашего здоровья.

- Как часто общаетесь с партнерами, футболистами других клубов? Что они рассказывают?

- С игроками других команд еще не разговаривал, а с партнерами нахожусь на постоянном контакте. Им так же непросто. Все сидят дома, никто никуда не выезжает - переживаем, что сообщение между городами могут перекрыть. Все хотим вернуться к нормальной жизни, к спорту.

- Условия карантина заставляют игроков самостоятельно поддерживать форму? Как Вы это делаете?

- Главное - стараюсь бегать в тех местах, где нет людей. В Запорожье есть два больших парка, там и сейчас немало горожан, а вот на острове Хортица можно уединиться - там я и работаю. Бегаю, делаю физические упражнения. Для поддержания навыков труда с мячом расставляю на земле фишки, оббегаю их и т.д. Ну, а дома тоже не отдыхаю - качаю пресс, занимаюсь другими упражнениями.

- Вы упомянули город, где базируется «Заря». Как сегодня выглядит Запорожье?

- На улицах людей значительно меньше, чем обычно. И те, я так понимаю, выходят только в случае крайней необходимости - например, чтобы купить продукты питания. Я сам появляюсь на улице разве что на 20-30 минут вечером.

- Насколько изменился Ваш ежедневный распорядок? Например, по еде.

- В принципе, очень изменился - я, как профессиональный спортсмен, должен всегда поддерживать форму. Изменения, пожалуй, только две: больше ем курятину - она ​​диетическая и еще меньше ем сладкого.

- Такие условия, как сегодня, дают возможность больше времени проводить с семьей ...

- Скажу честно: лучше бы в Украине и во всем мире было хорошо, лучше меньше проводить время с семьей, чем переживать то, что переживаем сегодня ...

Ранее о пандемии коронавируса высказался вратарь сборной Украины Андрей Пятов.