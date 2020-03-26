ТЫМЧИК: «Лучше меньше времени проводить с семьей, чем переживать это»

Игрок «Зари» поделился своим отношением к пандемии коронавируса

  • 26.03.2020 12:54
  • 306 просмотров
  • 0 комментариев
ТЫМЧИК: «Лучше меньше времени проводить с семьей, чем переживать это»
© ФК Заря. Александр Тымчик

Правый защитник «Зари» рассказывает, как живет и работает во время вынужденной паузы в сезоне

- Александр, в Украине уже вторую неделю продолжается карантин. Как адаптировались к непривычным условиям?
- Сложно все, очень сложно - как морально, так и физически - привыкнуть к такому режиму дня. Однако, думаю, все понимают, что это сделано для нашего блага нашего здоровья.

- Как часто общаетесь с партнерами, футболистами других клубов? Что они рассказывают?
- С игроками других команд еще не разговаривал, а с партнерами нахожусь на постоянном контакте. Им так же непросто. Все сидят дома, никто никуда не выезжает - переживаем, что сообщение между городами могут перекрыть. Все хотим вернуться к нормальной жизни, к спорту.

- Условия карантина заставляют игроков самостоятельно поддерживать форму? Как Вы это делаете?
- Главное - стараюсь бегать в тех местах, где нет людей. В Запорожье есть два больших парка, там и сейчас немало горожан, а вот на острове Хортица можно уединиться - там я и работаю. Бегаю, делаю физические упражнения. Для поддержания навыков труда с мячом расставляю на земле фишки, оббегаю их и т.д. Ну, а дома тоже не отдыхаю - качаю пресс, занимаюсь другими упражнениями.

- Вы упомянули город, где базируется «Заря». Как сегодня выглядит Запорожье?
- На улицах людей значительно меньше, чем обычно. И те, я так понимаю, выходят только в случае крайней необходимости - например, чтобы купить продукты питания. Я сам появляюсь на улице разве что на 20-30 минут вечером.

- Насколько изменился Ваш ежедневный распорядок? Например, по еде.
- В принципе, очень изменился - я, как профессиональный спортсмен, должен всегда поддерживать форму. Изменения, пожалуй, только две: больше ем курятину - она ​​диетическая и еще меньше ем сладкого.

- Такие условия, как сегодня, дают возможность больше времени проводить с семьей ...
- Скажу честно: лучше бы в Украине и во всем мире было хорошо, лучше меньше проводить время с семьей, чем переживать то, что переживаем сегодня ...

Ранее о пандемии коронавируса высказался вратарь сборной Украины Андрей Пятов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности