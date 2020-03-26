ВИДЕО. 20 лет назад Ди Канио забил знаменитый гол ножницами с лета

Позже этот удар признали голом сезона в АПЛ

  • 26.03.2020 12:05
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ВИДЕО. 20 лет назад Ди Канио забил знаменитый гол ножницами с лета
© ФК Вест Хэм. Паоло Ди Канио

26 марта 2000 года нападающий «Вест Хэма» Паоло Ди Канио стал автором одного из самых знаковых голов в истории английского клуба.

В матче против «Уимблдона» итальянский нападающий невероятным ударом ножницами с лета замкнул навес Тревора Синклера. Нил Салливан не ожидал, что Ди Канио пробьет без обработки, и спасти свою команду не сумел.

«Вест Хэм», которым руководил Гарри Реднапп, победил со счетом 2:1, а «Уимблдон» по итогам сезона покинул АПЛ.

«Понимаю, почему этот гол так часто крутили по телевизору. В значительной степени это был идеальный удар, уровень сложности составил 99%. В одно мгновение я увидел, что мяч приземляется и просто доверился инстинктам», – так прокомментировал Ди Канио свой гол.

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Источник — Sport.ua

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