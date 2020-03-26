Иван ПЕТРЯК: «В Венгрии везде пусто, людей нет. Я один бегаю возле озера»

Украинский хавбек Иван Петряк, который выступает за венгерский «Фехервар», рассказал о ситуации в стране и возможности закончить чемпионат.

«Я очень доволен, что в Украине стало меньше людей на улицах, они, наверное, не понимают, как и я в первое время – хи-хи, ха-ха. Сейчас уже дошло до серьезного: смотришь, сколько людей умирают – это уже не шуточки. В Венгрии тоже везде пусто, людей нет. Я один бегаю возле озера. Люди на меня смотрят, как на космонавта, и хотят яйцами забросать с окон. Но мне нужно бегать, я обязан».

«В ближайшие полтора месяца никто не будет заикаться о футболе, в Венгрии каждый день прирост больных 30-40 человек. Никто не будет рисковать здоровьем людей. Я не вижу, как можно продолжить чемпионат».

«Нужно делать паузу на около 2 месяцев, потом доигрывать этот чемпионат и без сборов и отпуска начинать следующий. Другого варианта нет», - считает Петряк.