Иван ПЕТРЯК: «В Венгрии везде пусто, людей нет. Я один бегаю возле озера»

Украинский легионер рассказал о ситуации в Венгрии

  • 26.03.2020 11:52
  • 436 просмотров
  • 3 комментария
Иван ПЕТРЯК: «В Венгрии везде пусто, людей нет. Я один бегаю возле озера»
© molfehervarfc.hu

Украинский хавбек Иван Петряк, который выступает за венгерский «Фехервар», рассказал о ситуации в стране и возможности закончить чемпионат.

«Я очень доволен, что в Украине стало меньше людей на улицах, они, наверное, не понимают, как и я в первое время – хи-хи, ха-ха. Сейчас уже дошло до серьезного: смотришь, сколько людей умирают – это уже не шуточки. В Венгрии тоже везде пусто, людей нет. Я один бегаю возле озера. Люди на меня смотрят, как на космонавта, и хотят яйцами забросать с окон. Но мне нужно бегать, я обязан».

«В ближайшие полтора месяца никто не будет заикаться о футболе, в Венгрии каждый день прирост больных 30-40 человек. Никто не будет рисковать здоровьем людей. Я не вижу, как можно продолжить чемпионат».

«Нужно делать паузу на около 2 месяцев, потом доигрывать этот чемпионат и без сборов и отпуска начинать следующий. Другого варианта нет», - считает Петряк.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 26.03.2020 12:27
    0
    А в Ференцвароше бегал би не один
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 26.03.2020 12:26
    -2
    Люди на тебя как на дурачка смотрят, а не на космонавта.Скоро штраф получишь, а дальше больше...если дома сидеть не будешь
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 26.03.2020 12:00
    +2
    Нужно делать паузу на около 2 месяцев, потом доигрывать этот чемпионат и без сборов и отпуска начинать следующий. Другого варианта нет.
    Хоть кто-то мыслить здраво... А наши варианты изобретают, лишь бы ничего не делать
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 26.03.2020 12:00
    +2
    Нужно делать паузу на около 2 месяцев, потом доигрывать этот чемпионат и без сборов и отпуска начинать следующий. Другого варианта нет.
    Хоть кто-то мыслить здраво... А наши варианты изобретают, лишь бы ничего не делать
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 26.03.2020 12:27
    0
    А в Ференцвароше бегал би не один
    Ссылка
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