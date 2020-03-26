Фран СОЛЬ: «Кризис сделает Динамо сильнее»

Форвард киевлян надеется, что вскоре футбол вернется

  • 26.03.2020 10:45
  • 561 просмотр
  • 5 комментариев
Фран СОЛЬ: «Кризис сделает Динамо сильнее»
© fcdynamo.kiev.ua

Нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал о том, чем занимается во время карантина, а также выразил уверенность, что команда выйдет из кризиса более сильной.

— «Динамо» уже более недели находится на карантине. Недавно он был продлен. Скучаешь по ребятам из команды? Поддерживаете ли связь?

— Да, обязательно. Мы регулярно поддерживаем связь в WhatsApp, в нашем командном чате. Конечно, хочется уже побыстрее всех увидеть, выйти на поле и начать заниматься нашим делом. Очень грустно становится от того, что мы уже столько не тренируемся и не играем.

— Как соблюдаешь форму, чем занимаешься?

— Да, это обязательно. Я много тренируюсь дома. Однако мне повезло, у меня дома свой личный фитнесс-тренер. Я говорю о своей жене. Делаем акцент также и на плиометрику. Это методика, акцентирующая внимание на прыжковые тренировки.

— Ты что-то хотел бы сейчас передать болельщикам «Динамо»?

— Я хочу сказать, что этот кризис сделает нас всех сильнее, сплоченнее. И нашу команду, и наш прекрасный город. После карантина все мы начнем бережно относится к тем мелочам, на которые раньше не обращали никакого внимание. Всем желаю здоровья и терпения.

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Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 26.03.2020 12:01
    0
    ...та куди вже сильніше?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 26.03.2020 11:50
    +4
    sidor brens, 26.03.2020 10:47
    Мы это знаем. Вас дерут, а вы мужаете
    Вони від того стають тільки сильніше!!!
    Ссылка
    dgurkis
      dgurkis, 26.03.2020 11:18
    +2
    Не сыпь мне сол на рану...
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
      Yevgeniy Kravchenko, 26.03.2020 10:59
    +4
    Говорящая кукла
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 26.03.2020 10:47
    +3
    Мы это знаем. Вас дерут, а вы мужаете
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 26.03.2020 11:50
    +4
    sidor brens, 26.03.2020 10:47
    Мы это знаем. Вас дерут, а вы мужаете
    Вони від того стають тільки сильніше!!!
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
      Yevgeniy Kravchenko, 26.03.2020 10:59
    +4
    Говорящая кукла
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 26.03.2020 10:47
    +3
    Мы это знаем. Вас дерут, а вы мужаете
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 26.03.2020 11:18
    +2
    Не сыпь мне сол на рану...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 26.03.2020 12:01
    0
    ...та куди вже сильніше?
    Ссылка
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