ХЕНЕСС: «Не могу представить трансферы за 100 млн евро в ближайшем будущем»

Экс-президент «Баварии» – о влиянии пандемии коронавируса на мировой футбол

  • 25.03.2020 23:58
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ХЕНЕСС: «Не могу представить трансферы за 100 млн евро в ближайшем будущем»
© ФК Бавария. Ули Хенесс

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный мир.

«Не могу представить трансферы за 100 млн евро в ближайшем будущем. Суммы трансферов уменьшатся и не смогут вернуться на прежний уровень в ближайшие 2-3 года, так как затронуты все страны. Скорее всего, это будет новый футбольный мир», - сказал Хенесс.

Напомним, из-за распространения Covid-19 приостановлены практически все чемпионаты в Европе.

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Источник — Kicker

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