ХЕНЕСС: «Не могу представить трансферы за 100 млн евро в ближайшем будущем»

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный мир.
«Не могу представить трансферы за 100 млн евро в ближайшем будущем. Суммы трансферов уменьшатся и не смогут вернуться на прежний уровень в ближайшие 2-3 года, так как затронуты все страны. Скорее всего, это будет новый футбольный мир», - сказал Хенесс.
Напомним, из-за распространения Covid-19 приостановлены практически все чемпионаты в Европе.
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Источник — Kicker
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