ФОТО. Лунин принял участие в тренировке Овьедо в режиме видеоконференции

Футболисты клуба «Овьедо», включая украинского голкипера Андрея Лунина, провели групповую тренировку посредством видеоконференции.

Все игроки и технический персонал первой команды приняли участие в видеоконференции. Руководил процессом тренерский штаб во главе с Куко Зигандой. Несмотря на то, что футболисты изолированы в своих домах, они выполняют ежедневную физическую работу, назначенную для них тренером по фитнесу Альберто Мартинесом.

Эта встреча для работы из дома была призвана поддержать командный дух во время карантина и укрепить командную философию. Новые способы работы используются во время карантина. «Овьедо» демонстрирует свою способность противостоять всему, что происходит, сплачивая команду еще ближе друг к другу.