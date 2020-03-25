ФОТО. Лунин принял участие в тренировке Овьедо в режиме видеоконференции

В испанском клубе испытывают новые методики из-за пандемии коронавируса

  • 25.03.2020 23:59
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ФОТО. Лунин принял участие в тренировке Овьедо в режиме видеоконференции
© ФК Овьедо

Футболисты клуба «Овьедо», включая украинского голкипера Андрея Лунина, провели групповую тренировку посредством видеоконференции.

Все игроки и технический персонал первой команды приняли участие в видеоконференции. Руководил процессом тренерский штаб во главе с Куко Зигандой. Несмотря на то, что футболисты изолированы в своих домах, они выполняют ежедневную физическую работу, назначенную для них тренером по фитнесу Альберто Мартинесом. 

Эта встреча для работы из дома была призвана поддержать командный дух во время карантина и укрепить командную философию. Новые способы работы используются во время карантина. «Овьедо» демонстрирует свою способность противостоять всему, что происходит, сплачивая команду еще ближе друг к другу.

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Источник — ФК Овьедо

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