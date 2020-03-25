ВИДЕО. Зинченко 11 раз. Твой стартовый состав МанСити на самоизоляции

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко появился в новом оригинальном видеоролике от английского клуба, снятом во время карантина.
На видео, которое выложено в соцсети Instagram, 11 клонов Александра Зинченко переходят дорогу, набивая мяч.
Видео подписано: «Твой стартовый состав МанСити на самоизоляции».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.