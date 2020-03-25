ФОТО. Раскрыты махинации при строительстве полей с искусственным покрытием

Полицейские в Киеве разоблачили схему финансовых махинаций по строительству футбольных полей. В частности, следователи установили, что закупка искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей осуществлялась по завышенным ценам и только у одного предприятия. Поэтому государственному бюджету и бюджету г.Киева нанесен ущерб более чем 9,4 миллиона гривен.

Следователи Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием».

В частности, полицейские установили, что стоимость искусственного покрытия для футбольных полей была умышленно завышена на 30 процентов. Кроме того, право на поставку искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей мало только одно предприятие. В результате преступных действий государственному бюджету и бюджету г.Киева нанесен ущерб на сумму свыше 9,4 миллиона гривен.

По факту завладения бюджетными средствами сообщено о подозрении руководителю предприятия – производителя искусственного покрытия для футбольных полей. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Также полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению всех соучастников преступной схемы.

Следственные действия продолжаются сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины–- по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог). За такой вид преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.