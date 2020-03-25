ВИДЕО. Кручу педали в спортзале. Суркис рассказал, болен ли коронавирусом

Украинский бизнесмен и футбольный функционер опроверг слухи

  • 25.03.2020 20:18
  • 962 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Кручу педали в спортзале. Суркис рассказал, болен ли коронавирусом
© ФК Динамо Киев. Григорий Суркис

Украинский бизнесмен и футбольный функционер Григорий Суркис опроверг слухи о том, что он заразился коронавирусом и госпитализирован.

Народный депутат опубликовал видео, в котором он крутит педали в спортивном зале:

«Я искренне тронут вниманием некоторых СМИ, которые вдруг озаботились состоянием моего здоровья. Но для ажиотажа нет ни малейшего повода. Я кручу педали в спортзале. И всем рекомендую. Тогда никакой вирус вас не догонит. Доброго здоровья, соотечественники, все доброжелатели и недоброжелатели».

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 25.03.2020 20:43
    0
    Блин
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 25.03.2020 20:43
    0
    Блин
    Ссылка
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