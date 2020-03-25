ВИДЕО. Кручу педали в спортзале. Суркис рассказал, болен ли коронавирусом

Украинский бизнесмен и футбольный функционер Григорий Суркис опроверг слухи о том, что он заразился коронавирусом и госпитализирован.

Народный депутат опубликовал видео, в котором он крутит педали в спортивном зале:

«Я искренне тронут вниманием некоторых СМИ, которые вдруг озаботились состоянием моего здоровья. Но для ажиотажа нет ни малейшего повода. Я кручу педали в спортзале. И всем рекомендую. Тогда никакой вирус вас не догонит. Доброго здоровья, соотечественники, все доброжелатели и недоброжелатели».