Рух Брест - Энергетик-БГУ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Если соскучились по футболу - это ваш выбор

  • 26.03.2020 17:35
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Рух Брест - Энергетик-БГУ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
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Еще месяц назад мало кто мог подумать, что чемпионат Беларуси станет спасением для любителей футбола. Все чемпионаты Европы и почти все первенства мира уже приостановили работу, а вот лига Беларуси продолжает играть. И даже делает это с болельщиками.

Отметим, что в Украине официально можно посмотреть практически все матчи на телеканале Спорт 1, который оперативно закупил права на просмотр и покажет все 8 встреч ближайшего тура.

2-й тур чемпионата начнется в пятницу двумя матчами. Один из них «Рух» Брест - БГУ Минск.

В стартовом туре минчане сделали сенсацию, обыграв БАТЭ со счетом 3:1. «Рух» в первом матче также победил, оказавшись сильнее «Динамо» Минск. Отметим, что в обеих командах нет легионеров из Украины.

Прогнозы в такой ситуации делать сложно, но если вам не хватает футбола - чемпионат Беларуси будет неплохим выходом. Интересно оценить, на каком уровне находится первенство наших соседей.

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27 марта, пятница

«Рух» – «Энергетик-БГУ»
Брест. 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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