Свитолина поздравила Владимира Кличко с Днем рождения

Легендарному боксеру исполняется 44 года

  • 25.03.2020 18:21
  • 485 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина поздравила Владимира Кличко с Днем рождения
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня легендарному украинскому боксеру Владимиру Кличко исполнилось 44 года.

С Днем рождения его поздравила первая ракетка Украины Элина Свитолина:

Ранее с Днем рождения Кличко поздравил его старший брат Виталий.

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(7 голосов)

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Комментарии
    DimaMelnyk
    online
      DimaMelnyk, 25.03.2020 18:46
    -2
    ihor7003, 25.03.2020 18:43
    Красивая была бы пара!!!!!!!!
    Ну не подобаются їй євреї (Клич), шо по робиш.
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.03.2020 18:43
    0
    Красивая была бы пара!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.03.2020 18:43
    0
    Красивая была бы пара!!!!!!!!
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