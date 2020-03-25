Свитолина поздравила Владимира Кличко с Днем рождения

Сегодня легендарному украинскому боксеру Владимиру Кличко исполнилось 44 года.
С Днем рождения его поздравила первая ракетка Украины Элина Свитолина:
Ранее с Днем рождения Кличко поздравил его старший брат Виталий.
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