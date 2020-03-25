Помощь на 500 миллионов евро. В Испании готовят фонд для клубов

Федерация футбола Испании организует фонд на 500 миллионов евро, который будет призван помочь футбольным клубам Примеры и Сегунды, оказавшимся на пороге исчезновения из-за пандемии коронавируса.

В Испании чемпионаты всех уровней были остановлены, а ситуация с болезнью каждый день ухудшается, поэтому многие клубы без матчей и без отчислений от телевидения могут не пережить кризис.

Федерация футбола Испании будет готова помогать и в течение ближайших лет проводить определенные выплаты для поддержки клубов.

Ранее стало известно, что ряд клубов, включая «Барселону», проводят с игроками переговоры об уменьшении зарплат на время кризиса.