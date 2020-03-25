Китай готовится к возвращению футбола. Игроки приступили к тренировкам

Точной даты старта сезона пока нет

  • 25.03.2020 17:21
  • 463 просмотра
  • 4 комментария
Китай готовится к возвращению футбола. Игроки приступили к тренировкам
© AP

Китай из-за пандемии коронавируса отложил старт футбольного чемпионата, однако ситуация в стране нормализуется и игроки готовятся к началу сезона.

Сообщается, что команды с понедельника уже постепенно вернулись к тренировкам и сейчас ждут решение властей о старте чемпионата.

Не исключено, что чемпионата Китая стартует в середине апреля, если в стране не будет новой вспышки болезни.

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Источник — Reuters

(4 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.03.2020 17:59
    0
    KhanSingh, 25.03.2020 17:57
    скорей бы у нас наступил такой же тоталитарный режим , чтоб я тоже мог одеваться в хорошие вещи , жрать норм еду и путешествовать по всему миру в виде миньона ! Но увы у нас май*анная демократия
    Мы - это совсем другая история Но назвать китайцев эталонной нацией у меня язык не поворачивается. Достаточно познакомиться с ними ближе и историю получше изучить.
    Ссылка
    KhanSingh
      KhanSingh, 25.03.2020 17:57
    0
    Sentinel, 25.03.2020 17:48
    Или замалчивается и приуменьшается как в обычной тоталитарной стране. В Свереной Корее тоже нет потерь, тем не менее они на жестком карантине и всё в стране обрабатывается химикатами и дезинфицируется 24 часа в сутки благодаря братской помощи из Китая.
    Воистину великая нация - загадили страну, экологическая обстановка катастрофа, геноцид уйгуров, преследование инакомыслящих и регулярный охват смертоносными вирусами всего мира через своих путешествующих миньонов.
    скорей бы у нас наступил такой же тоталитарный режим , чтоб я тоже мог одеваться в хорошие вещи , жрать норм еду и путешествовать по всему миру в виде миньона ! Но увы у нас май*анная демократия
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.03.2020 17:48
    0
    axylinam, 25.03.2020 17:32
    Китайцы превратились в великую нацию во всех смыслах,хорошая новость для любителей китайского футбола
    Или замалчивается и приуменьшается как в обычной тоталитарной стране. В Свереной Корее тоже нет потерь, тем не менее они на жестком карантине и всё в стране обрабатывается химикатами и дезинфицируется 24 часа в сутки благодаря братской помощи из Китая.
    Воистину великая нация - загадили страну, экологическая обстановка катастрофа, геноцид уйгуров, преследование инакомыслящих и регулярный охват смертоносными вирусами всего мира через своих путешествующих миньонов.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.03.2020 17:32
    -1
    Китайцы превратились в великую нацию во всех смыслах,хорошая новость для любителей китайского футбола
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.03.2020 17:59
    0
    KhanSingh, 25.03.2020 17:57
    скорей бы у нас наступил такой же тоталитарный режим , чтоб я тоже мог одеваться в хорошие вещи , жрать норм еду и путешествовать по всему миру в виде миньона ! Но увы у нас май*анная демократия
    Мы - это совсем другая история Но назвать китайцев эталонной нацией у меня язык не поворачивается. Достаточно познакомиться с ними ближе и историю получше изучить.
    Ссылка
    KhanSingh
      KhanSingh, 25.03.2020 17:57
    0
    Sentinel, 25.03.2020 17:48
    Или замалчивается и приуменьшается как в обычной тоталитарной стране. В Свереной Корее тоже нет потерь, тем не менее они на жестком карантине и всё в стране обрабатывается химикатами и дезинфицируется 24 часа в сутки благодаря братской помощи из Китая.
    Воистину великая нация - загадили страну, экологическая обстановка катастрофа, геноцид уйгуров, преследование инакомыслящих и регулярный охват смертоносными вирусами всего мира через своих путешествующих миньонов.
    скорей бы у нас наступил такой же тоталитарный режим , чтоб я тоже мог одеваться в хорошие вещи , жрать норм еду и путешествовать по всему миру в виде миньона ! Но увы у нас май*анная демократия
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.03.2020 17:48
    0
    axylinam, 25.03.2020 17:32
    Китайцы превратились в великую нацию во всех смыслах,хорошая новость для любителей китайского футбола
    Или замалчивается и приуменьшается как в обычной тоталитарной стране. В Свереной Корее тоже нет потерь, тем не менее они на жестком карантине и всё в стране обрабатывается химикатами и дезинфицируется 24 часа в сутки благодаря братской помощи из Китая.
    Воистину великая нация - загадили страну, экологическая обстановка катастрофа, геноцид уйгуров, преследование инакомыслящих и регулярный охват смертоносными вирусами всего мира через своих путешествующих миньонов.
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