Китай готовится к возвращению футбола. Игроки приступили к тренировкам

Китай из-за пандемии коронавируса отложил старт футбольного чемпионата, однако ситуация в стране нормализуется и игроки готовятся к началу сезона.

Сообщается, что команды с понедельника уже постепенно вернулись к тренировкам и сейчас ждут решение властей о старте чемпионата.

Не исключено, что чемпионата Китая стартует в середине апреля, если в стране не будет новой вспышки болезни.