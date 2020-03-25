Китай из-за пандемии коронавируса отложил старт футбольного чемпионата, однако ситуация в стране нормализуется и игроки готовятся к началу сезона.
Сообщается, что команды с понедельника уже постепенно вернулись к тренировкам и сейчас ждут решение властей о старте чемпионата.
Не исключено, что чемпионата Китая стартует в середине апреля, если в стране не будет новой вспышки болезни.
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Источник — Reuters
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Воистину великая нация - загадили страну, экологическая обстановка катастрофа, геноцид уйгуров, преследование инакомыслящих и регулярный охват смертоносными вирусами всего мира через своих путешествующих миньонов.
Воистину великая нация - загадили страну, экологическая обстановка катастрофа, геноцид уйгуров, преследование инакомыслящих и регулярный охват смертоносными вирусами всего мира через своих путешествующих миньонов.
Воистину великая нация - загадили страну, экологическая обстановка катастрофа, геноцид уйгуров, преследование инакомыслящих и регулярный охват смертоносными вирусами всего мира через своих путешествующих миньонов.
Воистину великая нация - загадили страну, экологическая обстановка катастрофа, геноцид уйгуров, преследование инакомыслящих и регулярный охват смертоносными вирусами всего мира через своих путешествующих миньонов.
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