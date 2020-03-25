ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Международная федерация футбола может продлить летнее трансферное окно до января 2021 года. Причина: пандемия коронавируса, которая остановила практически все футбольные соревнования.
Предполагается, что эта пауза негативно скажется на финансовом положении владельцев клубов и самих игроках. Это приведет к уменьшению расходов на трансферы после того, как карантин будет наконец-то завершен.
Сообщается, что ФИФА в ближайшее время обсудит расширение сроков трансферного окна с клубами, некоторые уже поддержали идею.
Напомним, что в Европы приостановлены все национальные первенства, кроме чемпионата Беларуси. Евро-2020 и Кубок Америки-2020 перенесены на 2021 год.
Источник — The Telegraph
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