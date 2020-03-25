Максим КАЛЕНЧУК: «Карантина в Беларуси не наблюдается»

30-летний украинский футболист «Витебска» Максим Каленчук рассказал, как проходит чемпионат Беларуси.
«Ситуация в Беларуси спокойная. Конечно, есть те, кто ходит в масках или не выходит из дома. Каждый поступает так, как ему удобно. Клуб максимально старается обезопасить нас во время пребывания на базе. Антисептики, витамины, медикаменты — все для поддержания иммунитета.
Карантина в Беларуси не наблюдается. Все заведения работают в штатном режиме, никаких ограничений в сфере услуг нет. Разговоры об остановке чемпионата пока не ведутся. На заседании решили продолжать со зрителями. Все идет своим чередом. Аргумент местной федерации — все находится под контролем. Они постоянно на связи с МОЗ, все контролируется», — отметил Каленчук.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.