Максим КАЛЕНЧУК: «Карантина в Беларуси не наблюдается»

Украинский игрок «Витебска» рассказал о ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса

  • 25.03.2020 13:37
  • 177 просмотров
  • 0 комментариев
Максим КАЛЕНЧУК: «Карантина в Беларуси не наблюдается»
© ФК Витебск. Максим Каленчук

30-летний украинский футболист «Витебска» Максим Каленчук рассказал, как проходит чемпионат Беларуси.

«Ситуация в Беларуси спокойная. Конечно, есть те, кто ходит в масках или не выходит из дома. Каждый поступает так, как ему удобно. Клуб максимально старается обезопасить нас во время пребывания на базе. Антисептики, витамины, медикаменты — все для поддержания иммунитета.

Карантина в Беларуси не наблюдается. Все заведения работают в штатном режиме, никаких ограничений в сфере услуг нет. Разговоры об остановке чемпионата пока не ведутся. На заседании решили продолжать со зрителями. Все идет своим чередом. Аргумент местной федерации — все находится под контролем. Они постоянно на связи с МОЗ, все контролируется», — отметил Каленчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности