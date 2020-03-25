Виктор ВАЦКО: «Леоненко может выпить 8 литров пива – и ему нормально»

Новые подробности о подвигах легенды

  • 25.03.2020 13:40
  • 1378 просмотров
  • 7 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Леоненко может выпить 8 литров пива – и ему нормально»
© ТК Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко и Виктор Вацко

Известный комментатор и ведущий Виктор Вацко во время разговора с белорусом Александром Глебом рассказал, что экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко может без последствий употреблять огромные дозы алкоголя.

«Мера для каждого своя. Мой дружище Виктор Евгеньевич Леоненко может восемь литров выпить – и ему нормально», – признался Вацко.

Напомним, Леоненко никогда не отрицал, что любит пиво, но в своих интервью говорил о 5-6 литрах за один раз.

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Источник — Вацко Live

(6 голосов)

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Комментарии
    scooterok
    online
      scooterok, 25.03.2020 14:37
    0
    Я один раз в жизни выпил ровно 8 литров Роганя, но не хвастаюсь этим.
    Вообще бред... Один залпом может выпить бутылку водки, причем я замечал, алкаши это без проблем делают через дозатор даже...
    Но это не повод этим хвастаться!!!
    Вацко потерялся в жизни, видать не понимает, что его читает и молодеж, которая в итоге вместо спорта будет бухать и считать это круто!
    Нечем гордиться!
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2020 14:34
    0
    Вообще это невероятно вредно. Даже суставные сумки начинают наполнятся гадостью от такого количества пива.
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    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 25.03.2020 14:30
    -1
    Вообще не понимаю кретинов, которые хвастаются, что могут много выпить. Наоборот, если ты быстро пьянеешь от малой дозы, то ты экономишь деньги на выпивку, меньше вредишь своему здоровью и уже получаешь достаточно эффекта от выпивки. А тут надо дядькам выдулить литры, что бы норм набухаться и что-то почувствовать.
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    dedpixto
    online
      dedpixto, 25.03.2020 14:21
    +1
    8 литров пива - это, в первую очередь, ВОСЕМЬ ЛИТРОВ, фактически - ведро! И если его пропускать через себя, время от времени сливая излишки в унитаз, то это не так уж и круто, а вот если без слива, как можно поместить внутри себя целое ведро? Ну, конечно, живот растягивается (превращаясь, в конце концов, в "пивной живот"), но до какой степени? А что касается содержащегося в пиве алкоголя - так есть пивные алкоголики, у меня хороший знакомый даже в запои на пиве умудряется уйти, хотя просто прихлёбывает его потихоньку, но безостановочно
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 25.03.2020 14:13
    -1
    Леон талант вселенского масштаа! Гений тісячелетия, гигант мысли и безапеляционній правдолюб! Всех ублюдков видит насквазь и метким словом жалит в самый пупок!
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.03.2020 13:59
    +2
    8 литров пива это приблизительно равноценно, если я не ошибаюсь, 1,5 литрам водки.
    ... что можно сказать? алкоголик
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    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 25.03.2020 13:45
    +6
    Так конечно, это изи катка для Леона! Плюс еще коты помогают!
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    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 25.03.2020 13:45
    +6
    Так конечно, это изи катка для Леона! Плюс еще коты помогают!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.03.2020 13:59
    +2
    8 литров пива это приблизительно равноценно, если я не ошибаюсь, 1,5 литрам водки.
    ... что можно сказать? алкоголик
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 25.03.2020 14:21
    +1
    8 литров пива - это, в первую очередь, ВОСЕМЬ ЛИТРОВ, фактически - ведро! И если его пропускать через себя, время от времени сливая излишки в унитаз, то это не так уж и круто, а вот если без слива, как можно поместить внутри себя целое ведро? Ну, конечно, живот растягивается (превращаясь, в конце концов, в "пивной живот"), но до какой степени? А что касается содержащегося в пиве алкоголя - так есть пивные алкоголики, у меня хороший знакомый даже в запои на пиве умудряется уйти, хотя просто прихлёбывает его потихоньку, но безостановочно
    Ссылка
    scooterok
    online
      scooterok, 25.03.2020 14:37
    0
    Я один раз в жизни выпил ровно 8 литров Роганя, но не хвастаюсь этим.
    Вообще бред... Один залпом может выпить бутылку водки, причем я замечал, алкаши это без проблем делают через дозатор даже...
    Но это не повод этим хвастаться!!!
    Вацко потерялся в жизни, видать не понимает, что его читает и молодеж, которая в итоге вместо спорта будет бухать и считать это круто!
    Нечем гордиться!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2020 14:34
    0
    Вообще это невероятно вредно. Даже суставные сумки начинают наполнятся гадостью от такого количества пива.
    Ссылка
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