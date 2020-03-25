Виктор ВАЦКО: «Леоненко может выпить 8 литров пива – и ему нормально»

Известный комментатор и ведущий Виктор Вацко во время разговора с белорусом Александром Глебом рассказал, что экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко может без последствий употреблять огромные дозы алкоголя.
«Мера для каждого своя. Мой дружище Виктор Евгеньевич Леоненко может восемь литров выпить – и ему нормально», – признался Вацко.
Напомним, Леоненко никогда не отрицал, что любит пиво, но в своих интервью говорил о 5-6 литрах за один раз.
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Источник — Вацко Live
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Вообще бред... Один залпом может выпить бутылку водки, причем я замечал, алкаши это без проблем делают через дозатор даже...
Но это не повод этим хвастаться!!!
Вацко потерялся в жизни, видать не понимает, что его читает и молодеж, которая в итоге вместо спорта будет бухать и считать это круто!
Нечем гордиться!
... что можно сказать? алкоголик
... что можно сказать? алкоголик
Вообще бред... Один залпом может выпить бутылку водки, причем я замечал, алкаши это без проблем делают через дозатор даже...
Но это не повод этим хвастаться!!!
Вацко потерялся в жизни, видать не понимает, что его читает и молодеж, которая в итоге вместо спорта будет бухать и считать это круто!
Нечем гордиться!
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