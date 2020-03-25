Виктор ВАЦКО: «Леоненко может выпить 8 литров пива – и ему нормально»

Известный комментатор и ведущий Виктор Вацко во время разговора с белорусом Александром Глебом рассказал, что экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко может без последствий употреблять огромные дозы алкоголя.

«Мера для каждого своя. Мой дружище Виктор Евгеньевич Леоненко может восемь литров выпить – и ему нормально», – признался Вацко.

Напомним, Леоненко никогда не отрицал, что любит пиво, но в своих интервью говорил о 5-6 литрах за один раз.