ВИДЕО. Де Брюйне тренирует дома ноги, качая своих детей

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не прекращает тренировки во время карантина.
Бельгийский футболист показал, как тренирует ноги, качая при этом своих сыновей.
Ранее тренировку с дочерью показал мексиканский боксер Сауль Альварес.
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Источник — Sport.ua
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