ФОТО. Коноплянка стал учителем

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка стал учителем во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ну а сегодня у нас урок под контролем учителя», — написал Коноплянка в Instagram.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.