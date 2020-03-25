ФОТО. Коноплянка стал учителем

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка стал учителем во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Ну а сегодня у нас урок под контролем учителя», — написал Коноплянка в Instagram.
В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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