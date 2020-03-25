ФОТО. В 2007-м году Шевченко был пятым в списке самых дорогих игроков мира

Украинский нападающий Андрей Шевченко занял пятую строчку в списке самых дорогих футболистов мира в 2007-м году.
Шевченко, выступавший за «Челси», оценивался в €46 миллионов.
Первое место в списке занимал полузащитник «Барселоны» Роналдиньо, который оценивался в €80 миллионов.
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