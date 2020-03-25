Йожеф САБО: «Где Китай, а где Украина?»

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился мнением о том, стоит ли доигрывать чемпионат после завершения карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Нужно было начинать, ведь кто ожидал, что этот вирус придет и в Украину? Я не ожидал, ведь где Китай, а где Украина. А оказалось, что эта беда распространяется очень быстро. Но еще раз хочу повторить: нечего унывать, все равно придет время, когда снова будем комментировать, и снова будет футбол! Я надеюсь, что это будет!», — считает Сабо.