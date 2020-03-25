Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «С приходом Скрипника многое изменилось»

23-летний украинский защитник «Зари» Богдан Михайличенко рассказал об игре команды под руководством Виктора Скрипника.

— В текущем сезоне специалисты и журналисты в основном хвалят «Зарю». Как думаешь, с чем это связано?

— У нас молодой коллектив, пришел новый тренер, который пытается привить команде новый стиль игры. Думаю, у «Зари» получается показывать неплохой футбол. Будем стараться продолжать в том же духе.

— В чем заключаются главные изменения, произошедшие с приходом на пост главного тренера Виктора Скрипника?

— Кардинально поменялась тактика, много нового появилось в тренировочном процессе. Когда пришел Виктор Анатольевич, он сказал, что не будет все ломать, просто нужно было улучшить некоторые моменты, более тщательно над ними работать.

— Какие это моменты?

— Улучшить игру при стандартах у своих ворот, усвоить, как правильно располагаться во время этих ситуаций. Заря старается действовать первым номером, а чтобы вскрывать оборону соперника, даже метр вправо-влево в расположении атакующего футболиста играет большую роль, все должно быть синхронно и отработано до автоматизма.

— Какие главные требования тренера к крайним защитникам «Зари»?

— В первую очередь, это четкая и качественная игра в обороне, ну, и конечно, уверенные действия при подключении к атакам.

— Виктор Скрипник часто приводит в пример немецкую Бундеслигу, в которой работал?

— Да. На личности он не переходит, но об общих ситуациях очень полезно послушать тренера.