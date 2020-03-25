Йожеф САБО: «Евро перенесли, чтобы команды могли закончить чемпионаты»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о переносе Евро-2020 на 2021-й год из-з пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Как я понимаю, Евро-2020 перенесли для того, чтобы команды смогли завершить свои чемпионаты, и тогда уже будут собираться сборные. Думаю, это правильно. А что касается национальных чемпионатов, полагаю, что все же будет время, чтобы их доиграть. Это будет не спортивное решение, если закончим чемпионаты так, как они есть: эти первые, другие — вторые, а те — третьи. Я считаю, что это не по-спортивному.

Нужно ждать, думаю, скоро придет время, когда это все утихнет. Мы читаем новости, видим, что уже в Китае пошло на убыль. Будем смотреть, какая ситуация в Италии. Мое мнение: благодаря дисциплине, эпидемия должна пойти на убыль, и, возможно, через месяц, будут заканчивать чемпионаты», — считает Сабо.