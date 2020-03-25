Йожеф САБО: «Евро перенесли, чтобы команды могли закончить чемпионаты»

Пандемия коронавирусной инфекции скоро пойдет на убыль, считает специалист

  • 25.03.2020 09:56
  • 183 просмотра
  • 2 комментария
Йожеф САБО: «Евро перенесли, чтобы команды могли закончить чемпионаты»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о переносе Евро-2020 на 2021-й год из-з пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Как я понимаю, Евро-2020 перенесли для того, чтобы команды смогли завершить свои чемпионаты, и тогда уже будут собираться сборные. Думаю, это правильно. А что касается национальных чемпионатов, полагаю, что все же будет время, чтобы их доиграть. Это будет не спортивное решение, если закончим чемпионаты так, как они есть: эти первые, другие — вторые, а те — третьи. Я считаю, что это не по-спортивному.

Нужно ждать, думаю, скоро придет время, когда это все утихнет. Мы читаем новости, видим, что уже в Китае пошло на убыль. Будем смотреть, какая ситуация в Италии. Мое мнение: благодаря дисциплине, эпидемия должна пойти на убыль, и, возможно, через месяц, будут заканчивать чемпионаты», — считает Сабо.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(1 голос)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.03.2020 11:37
    0
    "считает специалист"（с）
    специалист в чем, в медицине, в вирусологии, в эпидемиологии, в санитарии？
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.03.2020 10:47
    0
    Возможно некоторые страны доиграют свои чемпионаты при пустых трибунах и то, это маловероятно
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.03.2020 11:37
    0
    "считает специалист"（с）
    специалист в чем, в медицине, в вирусологии, в эпидемиологии, в санитарии？
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.03.2020 10:47
    0
    Возможно некоторые страны доиграют свои чемпионаты при пустых трибунах и то, это маловероятно
    Ссылка
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