Ювентус может подписать Жезуса

Туринский «Ювентус» интересуется 22-летним бразильским форвардом «Манчестер Сити» Габриэлом Жезусом.

«Ювентус» рассматривает Жезуса в качестве возможной замены Гонсало Игуаина.

В текущем сезоне Жезус провел за «Манчестер Сити» 39 матчей во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.

Контракт Жезуса с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023-го года.