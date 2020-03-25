Ювентус может подписать Жезуса

Туринский «Ювентус» интересуется 22-летним бразильским форвардом «Манчестер Сити» Габриэлом Жезусом.
«Ювентус» рассматривает Жезуса в качестве возможной замены Гонсало Игуаина.
В текущем сезоне Жезус провел за «Манчестер Сити» 39 матчей во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.
Контракт Жезуса с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023-го года.
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Источник — Calciomercato
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