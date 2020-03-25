Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Заря заслуживает быть на втором месте»

23-летний защитник «Зари» Богдан Михайличенко рассказал о том, как проводит карантин, связанный с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

— Богдан, как заполняешь вынужденную паузу?

— Поначалу у нас были тренировки, но сейчас все находятся по домам, по крайней мере до ближайшего понедельника. Каждый знает, что ему нужно делать во время этого незапланированного простоя.

— Если чемпионат не удастся завершить, и итоговая таблица будет соответствовать нынешнему раскладу, ты будешь не против?

— Да. Если «Заря» находится на втором месте, значит, мы того заслуживаем.

— В случае, если ситуация с пандемией разрешится и придется доигрывать сезон, Динамо будет главным конкурентом Зари в борьбе за серебряные медали?

— Почему только «Динамо»? На расстоянии одной победы от нас находится «Десна», также недалеко и «Александрия», поэтому я бы сказал, что все команды будут соперничать за второе место. Тем более что сейчас игры будут в основном между собой и каждое очко здесь будет на вес золота.

— Виталий Буяльский сказал, что «Динамо» случайно оказалось на третьем месте…

— Каждый человек имеет право на свое мнение. Но опять же, если примут решение доиграть чемпионат, то очки посчитаем в конце турнира.